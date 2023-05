Cyklistická výzva. Každý si může zdarma zajet horskou časovku na Dlouhé stráně

/VIDEO/ Tuhle nabídku by měl využít každý, kdo na bicyklu rád překovává své limity. Přesně to přináší Orlen Nations Grand Prix Challenge, časovka jednotlivců do vrchu na jednom z nejnáročnějších stoupání v České republice.

Amatérští cyklisté mají šanci zdolat ikonické stoupání | Video: BikeLife