Po rakouském páru Martin Ermacora a Moritz Pristauz, který porazili v sobotním osmifinále 2:0 (18, 19), získali v posledním zápase čtvrtého hracího dne v Dolních Vítkovicích daleko cennější skalp. Ve čtvrtfinále vyřadili brazilského olympijského vítěze a mistra světa Alisona Ceruttiho s novým partnerem Álvarem Moraisem Filhem 2:1.

„Nevím, jestli je to senzace, ale určitě jsme nebyli v zápase favority, věřilo se našim soupeřům. O to cennější to vítězství je,“ radoval se z postupu do semifinále Perušič.

S nově sestaveným brazilským párem se předtím nikdy neutkali. „Álvara jsme už porazili, ale několkrát jsme s ním i prohráli, když ještě byl s jiným partnerem. Proti Alisonovi jsme hráli poprvé,“ vysvětlil Perušič. „Je to legenda, není moc lidí, kteří by toho v beachvolejbale dokázali víc,“ doplnil Schweiner svého spoluhráče.

Alison si získal i obdiv diváků na tribuně, když v 1. setu přiznal teč balonu, kterou rozhodčí neviděl. „Jen dokázal, jak velký hráč je, protože tohle by spousta lidí neudělala. Koneckonců, Brazilci mají takovou pověst, že příliš často ty věci nepřiznávají. Opravdu prokázal, jaký je formát,“ obrazně před brazilskou hvězdou smekl Perušič pomyslný klobouk.

A slova chvály pro Čechy měl také poražený Alison. Podle něj jsou perspektivní tým s výbornými bloky a technikou. „To je paráda! A ještě, když vám to řekne někdo, kdo vyhrál olympiádu, mistrovství světa a vůbec kolik toho dokázal. Je to polichocení,“ usmíval se Schweiner, který právě v sobotu slavil 25. narozeniny. „Den jsem si užil. Že mám narozeniny byl příjemný bonus, ale oslavit to dvěma výhrama proti takovým týmům je úžasné,“ svěřil se Schweiner.

Mají splněno, účastí v semifinále Češi v Ostravě zopakovali umístění z I. ročníku. „Máme i výrazně nad plán. Vloni jsme byli čtvrtí, ale tenhle turnaj je asi nabitější a obhajovat výsledky je vždycky těžší. Letos už jsme na sebe nějaký tlak na dobrý výsledek cítili,“ přiznal Perušič. „Hlavně je to pro nás důležitý výsledek do olympijské kvalifikace. Teď už si jdeme užít dva zápasy před skvělou kulisou a uvidíme, jestli to cinkne,“ přál by si Perušič vybojovat pod vysokými pecemi letos medaili.

O postup do finále se Češi utkají v neděli od 11.30 hodin s Michalem Brylem a Grzegorzem Fijalkem z Polska, kteří ve čtvrtfinále zdolali loňské vítěze, Španěly Pabla Herreru a Adriána Gaviru 2:0. „S Poláky jsme hráli dvakrát. Nejdřív se nám je podařilo překvapit na jejich domácí půdě, kde jsme zahráli opravdu velmi dobře. A o čtrnáct dnů později se na nás už připravili a to nás seřezali jako žáčky…,“ vylíčil Perušič zkušenost se semifinálovým soupeřem.

„Z jejich výsledků je vidět, že jsou světové dvojky právem. Zápas bude hodně těžký, je to zase typově jiný tým, než ty, proti nimž jsme hráli dneska. Ale je to další zápas, kde nemáme co ztratit,“ konstatoval Perušič.



J&T Banka Ostrava Beach Open, turnaj Světové série FIVB v Dolních Vítkovicích:

Muži - osmifinále: Perušič, Schweiner (8-ČR) - Ermacora, Pristauz (28-Rak.) 2:0 (18, 19), čtvrtfinále: Perušič, Schweiner - Alison, Álvaro Filho (20-Braz.) 2:1 (-13, 18, 11).