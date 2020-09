I když se tradiční fanoušci kvůli anticovidovým opatřením na závody do pražské Troje nedostanou, zkušený kajakář chystá pro své příznivce překvapení.

Tajemný, ledově chladný, ale i životadárný ostrov. Takový je Island, jedno z jeho nejoblíbenějších míst. A právě ledový kout nedotčené přírody se stal inspirací pro nový design Hradilkovy lodě.

Její podoba je dílem jednoho z nejlepších českých kajakářů a jeho dvorního fotografa Jana Kasla. Dohromady dali jedinečný vzor, který je odkazem na řeku z tajemného Islandu.

Ostrov má teď v srdci i na lodi. „Dlouho jsem uvažoval o tom, jak kajak zpestřím. Chtěl jsem netradiční design, s kterým bych se mohl ztotožnit a utvářel kontrast s vodou,“ líčil Hradilek.

V hlavě se mu rodila myšlenka propojení lodi s motivem řeky, která je pro něj osobním i profesním symbolem. Jako ideální kandidát pro nový design je fotka zachycená dronem z pětisetmetrové výšky a vyobrazující majestátnost ledovcové islandské řeky.

Výroba slalomových lodí je ruční práce a takový vzhled nebyl nikdy zkomponován. „Technicky to bylo náročné, nakonec to ale bude skvěle fungovat. Už se těšíme, až v prvním závodě usednu do lodi,“ přiznal nadšeně Hradilek.

K tomu dojde koncem týdne a třiatřicetiletý závodník se netají ambicemi, myslí na nejvyšší příčky. Výhodou je, že ho nečeká žádné dlouhé dojíždění. „Jede se doma, a to je pro nás samozřejmě pohodlnější. Rozhodně mám medailové ambice, ale hlavně se neskutečně těším,“ prohlásil.

Nemá však radost z toho, že u trati budou částečně chybět fanoušci, kteří se v Praze tradičně hojně schází a Čechy mocně povzbuzují. Právě tohle nejvíc pocítí domácí závodníci, kteří jsou na hlasité skandování zvyklí.

„Při domácích závodech to bývá největší výhoda, tedy alespoň u mě. Takhle to bude trochu neznámá. Budu se snažit zajet to, co poslední měsíce předvádím v tréninku a domácích závodech. Myslím, že by to ve finále mohlo stačit na dobrý výsledek,“ naznačil.

Trojský kanál důvěrně zná, i když v zimě prošel ve spodní části proměnou. „Tam bych mohl něco získat, ale taky tam ztratit. Nejsem už nejmladší,“ dodal.