Boj o sponzory a lanaření dětí je v plném proudu. „Rodiče nám volali hlavně při mistrovství světa. Ptali se, jak to chodí v naší přípravce. Zájem stoupl,“ uvedl Michal Šob, manažer USK Praha.

Pár týdnů stará pohádka národního týmu v Číně má pozitivní efekt ovšem ne všude. „Úspěch naší reprezentace byl obrovský, kluci hráli parádně, ale dětí není víc,“ podotkl Marek Stuchlý, šéftrenér mládeže NH Ostrava. „Víte, není to Nagano,“ dodal Kamil Vajda, výkonný ředitel BK Opava.

A situace s financemi? Tady lze vypíchnout zajímavá slova ambiciózního týmu z Pardubic. „Vnímáme pozitivní reakce sponzorů. Není to tak, že by nám hned dávali víc peněz, ale vidí, že ta práce má smysl,“ zmínil generální manažer Martin Marek.

Jisté je, že před dvanáctkou mužstev z NBL stojí dost náročná mise. Kromě „běžné“ bitvy o body budou pod větším drobnohledem. Nejvíce pak Jaromír Bohačík a další reprezentanti. Hned osm hráčů z čínské party hraje nejvyšší českou soutěž!

Prim v tomto ohledu sehrál mistrovský Nymburk, který do země zlatého draka vyslal hned pět zástupců. „Hráči po šampionátu rozdali spoustu rozhovorů, měli další akce. Podstupují to i na úkor svého pohodlí, ale uvědomují si, že je momentálně třeba podpořit zájem o basketbal,“ konstatoval David Šváb, PR manažer šampiona z Nymburka.

Družina bezejmenných dříčů?

V následujících týdnech se mají lidé z klubů nač těšit třeba i proto, že agenti zahraničních klubů už shání lasa k chytání talentovaných českých hráčů. Zvýšený zájem z movitějších soutěží by naopak mohl české borce borce motivovat k nadstandardním výkonům. Nejenže by se zvedla jejich cena, ale také by stoupla kvalita Kooperativa NBL.

Vzorem může být právě reprezentace a její senzační šesté místo na MS. Pomineme-li hvězdného tahouna Tomáše Satoranského, jenž se už připravuje na start NBA, šlo o družinu bezejmenných dříčů. Každý však prošel zdejšími palubovkami. A další talenti se hrnou na jejich místo…