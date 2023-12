/FOTO, VIDEO/ Teplota vzduchu tři stupně pod nulou, teplota vody jen čtyři stupně nad nulou, kolem dokola bílo, chumelenice. První adventní neděle byla jako stvořená pro zimní radovánky, otužilci nejen ze severu Čech ji ale využili za velkého zájmu médií k ustanovení nového rekordu.

Pod vedením popularizátora vodních ledových hrátek Davida Vencla z Teplic se jich v jeden moment ponořilo do studené vody umělého jezera Barbora na Teplicku více než osm stovek. Přesně 826, což je mnohem větší číslo, než se čekalo. Na Barboře byla hlavě na hlavě, otevřené byly stánky s občerstvením, jedničkou byl jednoznačně grog a další teplé nápoje.

Rekordnímu ponoru, který se uskutečnil úderem poledne za účasti teplického primátora Jiřího Štábla, přihlížel komisař ze známé pelhřimovské Agentury Dobrý den. Počin otužilců se tak stal oficiální záležitostí, která vejde do dějin tohoto pro někoho možná bláznivého sportovního odvětví. Někteří z nich se do Barbory odhodlali jen kvůli překonání rekordu bez předchozích zkušeností, což vyústilo v zimnici a zaděláním na několikadenní poležení v posteli. „Jsem začátečník, trénuji od podzimka. Bylo to super," drkotaly zuby paní Marcela z Litoměřic.

„Paráda. Teplota vody byla vyšší než teplota vody. My co chodíme pravidelně, to máme moc rádi. Atmosféra byla úžasná, moc se to podařílo," rozplýval se nad povedenou akcí Štábl.

Křtila se také Venclova kniha Muž pod ledem, kterou napsal společně s novinářem Petrem Bílkem. Pojednává o freedivingu (nádechovém potápění) a o cestě za druhým světovým rekordem. David Vencl je totiž kromě propagátora otužování také „rekordmaker". Na svém kontě má více než osmdesátimetrovou plavbu pod ledem na jeden nádech a bez neoprenu a také ponor pod led do hloubky 52 metrů.

Výtěžek z celé akce poputuje do rukou Klubu cystické fibrózy.