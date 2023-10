Tisíce zraněných a mrtvých. Mezi nimi muži, ženy i děti. Nevinní lidé platí svými životy za konflikt dvou nesvářených národů. Válka mezi Izraelem a Palestinou ochromila Blízký východ. Krveprolití v Pásmu Gazy má pochopitelně dopad i na sport. Přece jen jde o citlivé téma.

Fotbalová asociace byla kritizována za své rozhodnutí nerozsvítit oblouk ve Wembley v barvách izraelské vlajky. | Foto: ČTK/Zac Goodwin/PA via AP

Boje mezi Izraelci a Palestinci vypukly po masakru teroristického hnutí Hamás, při kterém zahynulo 1400 lidí včetně civilistů. Odvetné útoky si vyžádaly jednou tolik obětí. Při izraelských náletech zahynulo na 3000 lidí. Jak válečný konflikt ovlivňuje sportovní dění?

V zemi zmítané válkou zůstal uvězněn asistent trenéra izraelského fotbalového klubu Maccabi Tel Aviv Josep Maria Berroca. Ten pro server Marca popsal, jak o v zemi pár dní po propuknutí konfliktu vypadalo. „Všechny velké domy mají stíněné a chráněné útočiště, kde spíme. Pokud zazní alarm, máte minutu a půl na to, abyste se dostali do místnosti. Je šokující slyšet střely. Je to všechno velmi brutální. Čekám, až budu moci s rodinou odletět ze země.“

Poté, co byl po útoku palestinských radikálů vyhlášen válečný stav, byla v Izraeli i česká basketbalistka Renáta Březinová, která před sezonou zamířila za angažmá do Ramly. Bývalá reprezentační kapitánka se dostala ze země domů až po několika dnech a neúspěšných pokusech. Nakonec byla evakuovaná z Tel Avivu vládním letadlem. „Největší strach jsem měla, abych se dostala domů,“ svěřila se po příletu webu iDNES.cz.

Basketbalový klub Maccabi Tel Aviv se rozhodl přesunout společně celý tým. Hráči našli útočiště na Kypru. Jako první zamířili na malý středomořský ostrov zahraniční borci, Izraelci je následovali, jakmile zajistili bezpečnost svých rodin.

Podpora Palestiny budí vášně

Atmosféra je napjatá i v západních zemích. Olej do ohně přilévají sami sportovci tím, že veřejně vyjadřují podporu Palestině. A dokonce jde o globální hvězdy.

„To, čím Palestinci procházejí posledních 75 let, je nepopsatelné. To, co prožívají nevinní civilisté, se nedá popsat; bez ohledu na to, jaké je jejich náboženství nebo jaký je jejich původ,“ napsala na Instagramu tuniská tenistka Ons Džabúrová, která letos ve finále Wimbledonu padla s Markétou Vondroušovou. „Všichni chceme dosáhnout míru. Mír je vše, co potřebujeme a co si zasloužíme. Zastavte násilí. Svobodná Palestina.“

Izraelské tenisová asociace názor Džabúrové důrazně odsoudila a obvinila africkou superstar z podněcování a podpory teroristické organizace. „Jsme rádi, že je tato tenistka v menšině ve srovnání se zdravě uvažujícími sportovci ve zbytku světa,“ reagoval šéf izraelského tenisu Avi Pertz. Ten po WTA požaduje, aby slavnou Tunisanku potrestala.

Jenže Džabúrová není zdaleka sama. I další arabští sportovci zaujímají stejný postoj. A za to musejí čelit kritice.

Solidaritu radikálům z Gazy vyjádřil i tuniský fotbalista Aissa Laidouni, spoluhráč českého reprezentanta Alexe Krále z Unionu Berlín. Fanoušky německého klubu, kteří jinak zastávají dost radikální názory, to pobouřilo a volají po trestu. Někteří požadují ukončení smlouvy. Union nic nekomentoval.

To bundesligová Mohuč zakročila a vyřadila z kádru nizozemského fotbalistu Anwara El Ghaziho, který má i marocké občanství a na sociální síti sdílel příspěvek na podporu Palestiny a kritizoval Izrael. „Mohuč respektuje, že existují různé pohledy na složitý konflikt na Blízkém východě, který trvá po celá desetiletí. Od obsahu příspěvku se však jasně distancuje, protože neodráží hodnoty našeho klubu,“ uvedla Mohuč.

Také francouzské Nice suspendovalo alžírského reprezentanta Jusefa Atála.

Největší rozruch dosud způsobil držitel Zlatého míče Karim Benzema a jeho vzkaz. „Všechny naše modlitby jsou s obyvateli Gazy, kteří se opět stali obětí nespravedlivého bombardování, které nešetří ženy ani děti,“ napsal na sociální sítě nejslavnější francouzský fotbalista současnosti, který odešel z Realu Madrid do saúdského klubu Al-Ittihad. Prý přestoupil kvůli tomu, že o kvůli alžírskému původu a muslimskému vyznání láká život v islámské zemi.To si dovolil až příliš.

Francouzi Benzemu okamžitě odsoudili a osočili z napojení na radikální uskupení Muslimské bratrstvo, které je v západním světě považováno za teroristickou organizaci. „Pan Karim Benzema má, jak ostatně všichni víme, nechvalně proslulé vazby na Muslimské bratrstvo,“ pronesl francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin ve vysílání CNews.

Přijdou fotbalisté o Euro?

Izraelské sportovní soutěže jsou v současnosti přerušeny. Na válku doplácí i fotbalová reprezentace, která má dobře rozehranou kvalifikace ME a bojuje se Švýcarskem a Rumunskem o postup. Jenže teď hrozí, že o historickou účast na Euru přijde.

Izraelské úřady v současné době nepovolují svým národním týmům cestovat do zahraničí, a tak UEFA musela Izraelcům odložit kvalifikační zápas v Kosovu. Izraelská nároďák by tak měl odehrát v listopadovém reprezentačním okně hned tři zápasy během týdne. I když není jasné, zda k utkáním vůbec dojde. Určitě ne na izraelské půdě.

A pak je tu ještě jeden zádrhel – odložený zápas Izraelců s Kosovem by mohl zabránit UEFA v tom, aby kvalifikační play-off losovala 23. listopadu, jak má v plánu. Pokud by Izraelci skončili třetí ve skupině, šli by totiž do baráže.