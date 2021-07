Čeští basketbaloví reprezentanti a reprezentantky si vyzkoušeli nezvyklé role a postavili se za mikrofon, aby nadabovali hvězdy světového basketbalu hrající epizodní role ve filmu Space Jam 2: New Legacy.

Tři hráči a dvě hráčky dostali možnost prožít si pár minut, na které jen tak nezapomenou. Jsou zvyklí provádět stoprocentně svou profesi na hřišti pod tlakem protihráčů nebo fanoušků. Když ale stáli sami v odhlučněné místnosti a poslouchali pouze pokyny režiséra, mohla se lehčí tréma dostavit.

„Je to hodně mimo odvětví basketbalisty. Já jsem rád za každou takovouto šanci, kdy si můžu vyzkoušet něco nového. Tohle bylo na hodně profi úrovni. Trošku jsme sem nezapadali, ale užili jsme si spoustu zábavy,“ usmíval se Vojtěch Hruban, který svůj hlas propůjčil Damianu Lilliardovi.

„Je to hrozně těžká profese. Dělat víc jak tři věty, nevím, jak bych to zvládl,“ oddechl si, že nemusel přelouskávat celý scénář.

Hvězda NBA s brněnským přízvukem

Zatímco Lilliard promlouval hlasem stálého reprezentačního kapitána, Anthony Davis by v českém basketbalovém znění měl výrazný brněnský přízvuk.

„Kamarádi nebo známí mi rozhovorech někdy říkají, že je tam pořád cítit něco z té brněnštiny. I když se toho snažím vyvarovat, tak kořeny tam pořád jsou a nejde se toho zbavit,“ omlouvá se na dálku Patrik Auda pivotovi Los Angeles Lakers.

Zdroj: Youtube

Střelecké sebevědomí Klaye Thompsona si nejen pro dabovanou scénku převzal opavský rozehrávač Jakub Šiřina. „Jelikož nejsme herci a nemáme s touto branží zkušenosti, bylo těžké skloubit sledování obrazovky a textu, který byl před námi, a říct to tak, aby to celé dávalo smyl,“ popsal Šiřina, co mu dělalo největší potíže.

Původní Space Jam byl součástí dětství

Bez českého hlasu nezůstaly ani hráčky WNBA. Romana Hejdová vsadila své repliky do úst Diany Taurasiové a Pamela Effangová nadabovala Nneku Ogwumike.

Zdroj: Youtube

„Dabing jsem si takhle zkoušela poprvé a musím říct, že basket je jednodušší,“ smála se reprezentační kapitánka Hejdová. Effangová vypočítala, na co všechno si musela dávat pozor: „Nebylo to jenom o tom mluvit a správně artikulovat, ale i tom dobře se trefit, zahrát a nasimulovat emoce.“

„Space Jam jednička bylo moje dětství. Viděl jsem ho nejmíň stokrát. Měl jsem doma ohranou VHS kazetu, která byla hodně ošoupaná. Jsem hrozně rád, že jsem se mohl zúčastnit a nahlédnout pod pokličku, jak se to bude dělat. Už se těším do kina,“ vyznal se Vojtěch Hruban.

Původní Space Jam z roku 1996 svedl dohromady Michaela Jordana a další legendy NBA s animovanými postavičkami v čele s Bugsem Bunnym. Letošnímu "pokračování" vévodí LeBron James, který kromě hlavní role film i produkoval.