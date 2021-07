V ofenzivě se čeští basketbalisté ve svém prvním zápase na olympijské kvalifikaci v kanadské Victorii chvílemi hledali. Vázla týmová souhra a když už se povedlo vytvořit zajímavou střeleckou pozici, míjely české projektily svůj cíl.

Dlouhá zápasová pauza u některých hráčů si vybrala svou daň. Českou ofenzivu přišel podpořit vyhlášený střelec Lukáš Palyza. A neminul ani při jednom ze svých dvou tříbodových pokusů.

„Dneska nám to opravdu nepadalo. Bohužel. Vytvořili jsme si tam dobré pozice. Možná rozhodlo, že Turci hráli včera zápas a byli možná trošku rozehranější. Ty pozice, které si vytvořili oni, tak dneska proměnili,“ zamýšlel se nad příčinami.

Pří vítězství Turecka nad Uruguayí v prvním zápase tříčlenné skupiny už výše porážky nehraje roli. Zkušený Palyza ví, že je třeba ji hodit rychle za hlavu. Další zápas totiž na české basketbalisty čeká za necelých 24 hodin.

Věří v přesnější mušku

„Máme vždycky před zápasem týmový mítink. Musíme se z toho otřepat a moc nad tím nepřemýšlet, protože ten druhý zápas, který už pro nás bude o všechno, přijde hodně rychle. Viděl jsem jejich zápas s Tureckem a Uruguay bude velmi nepříjemná. Musíme co nejlépe zregenerovat a doufat, že taková ta střelecká impotence, která nás bohužel dneska provázela, nás zítra pustí a bude to o něčem jiném,“ vzývá Palyza přesnější mušku.

Češi bedlivě sledovali vzájemné utkání obou svých soupeřů a tak ví, že je rozhodně nečeká nic jednoduchého.

„Hodně agresivní hra rozehrávačů, obrana po celém hřišti… Vůbec se toho nebojí a osekávají to. Myslím, že pro naše guardy to vůbec nebude jednoduchý zápas. Nemají tam vůbec špatné hráče. Batista pod košem, který strávil roky v Eurolize a NBA. Do toho na rozehrávce Granger s Fitipaldem, kteří také hrají Euroligu a nejvyšší patra evropského basketbalu několik let po sobě,“ upozorňuje Palyza na největší persony dalšího soka.