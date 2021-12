Po vyrovnaném prvním kole připadlo druhé na stranu Růžového pantera, jak si Kozma přezdívá, který vypadal o poznání čerstvěji než protivník. Podle očekávání došel duel do titulových kol, jelikož ani třetí nerozhodlo, byť Veličkovič byl hned v úvodu po jednom z úderů blízko k vítězství, nicméně svou šanci nevyužil.

Toho mohl litovat hned ve čtvrté „rundě“, kdy Kozma zasypal soupeře řadou úderů a necelé dvě minuty před koncem byl Veličkovič ukončen. Vůbec poprvé v kariéře. „Neuvěřitelné. Už jsem tenhle pocit zažil víckrát, ale čím víc ho zažívám, tím je potom sladší, takže si to užívám. Neskutečné,“ vylíčil po zápase v kleci Kozma.

Nejhorší okamžik, tedy highkick protivníka z třetího kola, si pamatoval. „Nebylo to tak, že bych nevnímal zápas. Byl jsem při vědomí, naštěstí to netrefil úplně čistě… nebo možná trefil, ale cítil jsem, že jsem v pohodě,“ přiblížil Kozma, který měl vědomí o tom, že Veličkovič postupně vadne. „Viděl jsem mu v očích, že se mu nechce, po druhém třetím kole jsem na tom byl fyzicky lépe než on a to mě hnalo dopředu. Kdybych viděl, že může, třeba bych se tak neodhodlal, ale takhle jsem valil dopředu a dopředu,“ popisoval David Kozma.

Samotný Srb, který šel do utkání pouhých 11 dní před jeho konáním místo Ivana Buchingera, si rovnou řekl o odvetu. „Vzal jsem ho, protože tu možnost bojovat mi dal sám pánbůh a můj oblíbený citát je, že pánbůh vám nikdy nenaloží kříž, který by byl těžší, než unesete. Já věřím v Boha, věřím, že mi dal tuto příležitost a to je důvod, proč jsem byl tady. V odvětě bych to dokázal lépe. Možná ne hned, ale za jeden až dva zápasy,“ uvedl Veličkovič, který také poděkoval rodině.

TŘIKRÁT VÍTĚZNÁ OSTRAVA

Dařilo se i dalším zástupcům pocházejícím z Moravskoslezského kraje. Vyhráli totiž všichni tři ostravští zápasníci Matěj Kuzník, Jan Široký i Daniel Dittrich. Kuzník ukončil minisérii dvou porážek a na body přetlačil maďarského bijce Krisztiana Simona.

„Pár dní před zápasem jsem koukal na youtube a lidi tam říkali, že ty prohry mě budou svazovat. Na chvíli jsem si to dostal do hlavy, ale rozebral jsem to a bylo to v pohodě. Strašně jsem si to užil,“ popsal své pocity Kuzník.„Chtěl jsem být v postoji, ale soupeř se mě snažil házet, tak jsem čekal na jeho takedown. Bylo to těžké, ale já se nesoustředil na soupeře tak, jako na sebe. To byl klíč k vítězství,“ pokračoval.

Triumf Širokého nad Markem Bartlem byl velkým překvapením. O to víc, že po většinu z patnácti minut držel favorita pod sebou. „Sladký pocit,“ přiznal v kleci Široký, který se ale musel vyrovnat s několika nepříjemnými ranami Bartla. „Asi třikrát jsem se otřásl, ale s kluky jsme si řekli, že Marek je dobrý v postoji, na zemi i na kleci, takže je zbytečně dělat taktiku. Chtěl jsem si zaboxovat, to říkám po každém zápase, ale zase to skončilo válením se,“ dodal.

V jediném „těžkotonážním“ souboji večera vyhrál Daniel Dittrich, jehož údery nedovolily „poslednímu Vikingovi“ z Norska Thomasi Narmovi nastoupit do druhého kola. „Na to, že byl tak vysoký, čekal jsem, že bude iniciativní v postoji. Po první ráně se mi zdálo, že se mu už do toho nechce, tak to je vstupenka pro mě, abych ho mlátil. Proč ne?“ hodnotil Dittrich duel s dvoumetrovým sokem.

„Cítil jsem, že to prošlo, pak už klasika. Tma před očima a už jsem ho chtěl umlátit, zabít, a to je blbě,“ doplnil Dittrich.

V dalších zápasech zvítězili před limitem Losene Keita nad Karolem Ryšavým, Christian Eckerlin brzy vyřídil Ioannise Palailogose, Roman Paulus porazil Petera Gabala, Arda Adas srazil Jana Malacha, a Al Matavao si poradil s Pavlem Salčákem. Na body pak zdolal Rus Arthur Karavaev Omara Santanu a Marcin Naruszczka Jakuba Běleho.

Oktagon 29 v Brně – výsledky:

Welterová váha (77,1 kg) o titul:

David Kozma – Bojan Veličkovič, vítěz Kozma ve 4. kole TKO (čas: 3:16)

Lehká váha (70,3 kg):

Karol Ryšavý – Losene Keita, vítěz Keita v 1. kole KO (čas: 2:55)

Domluvená váha (80 kg):

Christian Eckerlin – Ioannis Palailogos, vítěz Eckerlin v 1. kole na submisi (čas: 2:55)

Lehká váha (70,3 kg):

Matěj Kuzník – Krisztian Simon, vítěz Kuzník na body

Střední váha (83,9 kg):

Al Matavao – Pavel Salčák, vítěz Matavao ve 2. kole TKO (čas: 0:37)

Těžká váha (120 kg):

Daniel Dittrich – Thomas Narmo, vítěz Dittrich v 1. kole TKO (čas: 5:00)

Domluvená váha (73 kg):

Marek Bartl – Jan Široký, vítěz Široký na body

Střední váha (83,9 kg):

Marcin Naruszczka – Jakub Běle, vítěz Naruszczka na body

Lehká váha (70,3 kg):

Jan Malach – Arda Adas, vítěz Adas ve 3. kole na submisi (čas: 3:59)

Welterová váha (77,1 kg):

Arthur Karavaev – Omar Santana, vítěz Karavaev na body

Pérová váha (66,8 kg):

Peter Gabal – Roman Paulus, vítěz Paulus ve 3. kole TKO (čas: 4:50)