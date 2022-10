Sezona už je minulostí a dokonce má za sebou dovolenou. „S přítelkyní jsme byli týden v Lisabonu. Pak jsem se kvůli zkušebnímu závodu přesunul do Londýna, kde se bude příští rok konat mistrovství světa. Teď už je klid, ale sezona to byla parádní. Tento rok považuji za jedno velké vítězství,“ vypráví slalomář, který bude řešit zdravotní trable.

Provázely ho velkou část sezony. „Na světovém šampionátu do 23 let v Ivree jsem se v tréninku při eskymáku dostal ramenem do krajní pozice a jak jsem zabral proti vodě, něco mi tam prasklo. Musel pár dní ježdění vynechat, ale nakonec to tam dopadlo bronzovou medailí,“ vzpomíná na zážitek ze začátku července.

Rameno si od té doby tejpoval a cvičil s ním. Teprve teď ho čekají vyšetření. „Uvidím, co řeknou lékaři, ale první zprávy hovořily o tom, že bych nemusel na operaci,“ líčí svěřenec Lukáše Kubričana, pro nějž není snadné určit, co bylo nejlepším momentem sezony.

Vyhrál, i když vynechal dva závody

„Těžko říct, jestli znamená víc medaile nebo sedmé místo v seniorech. Osobně to má pro mě stejnou váhu, i když finále na mistrovství světa má určitý nádech do budoucnosti. Ukazuje to, že mám šanci prosazovat se mezi dospěláky. Navíc to bylo v Augsburgu, kde fandilo osm tisíc diváků. To výsledek umocnilo a byl to zážitek na celý život. Ale co byl nejlepší závod, nejsem schopný říct,“ přemítá student Pedagogické fakulty UK.

Vítězství v Extreme Kayaku považuje jako třešničku na dortu. „S tím jsem absolutně nepočítal. Zvláště když jsem dva Světové poháry vynechal. Jenže situace po čtyřech závodech byla tak vyrovnaná, že díky dvojnásobným bodům mohlo vyhrát asi dvanáct lidí. Bylo to tím, že se slalomáři na prvních místech střídali a nikde nedominoval.“

Zlato, stříbro, bronz. Čeští kajakáři ve finále SP shrábli všechny medaile

Bylo i Hegerovou zásluhou, že kanoisté mohou v Extreme Kayaku závodit. „Léta jsem za to bojoval, protože byli upřednostňování kajakáři. Až letos se povedlo upravit nominační kritéria ve prospěch jednoho singlíře. Díky tomu jsem mohl kros začít jezdit a ukázal jsem, že je možné kajakáře v extrémním slalomu porážet,“ usmívá se mladík, který se díky své mamince začal objevovat u vody už od tří let.

Prioritou zůstává kanoe

„Do budoucna bych chtěl Extreme Kayak víc trénovat i jezdit. I když je tato disciplína na olympiádě, zůstává pro mě prioritou kanoe. Paříž si chci vyjet na singlu a pak startovat i v extrémním slalomu. Kombinovat se to dá,“ připouští Heger.

Upozorňuje, že v časovém programu vodního slalomu mají kajakáři výhodu v tom, že v sobotu jejich disciplína skončí a po ní v klidu nastoupí na kvalifikaci Extreme Kayaku. Kdežto singlíře čeká vrchol až v neděli a rozjížďky jedou s určitou obavou, aby se před hlavním závodem nezranili.

Kanoistka Satková se dočkala. Nepopsatelné, jásala po zlatu ve Světovém poháru

„Mám štěstí, že se mi v kontaktním závodě ještě nic nestalo. Kolizím se zatím vyhýbám,“ říká Heger, ale například tréninková kolegyně Tereza Fišerová po pražském SP skončila kvůli šití poraněného obočí v nemocnici. „Od příští sezony bychom měli mít lépe chránící helmy s košíkem přes obličej.“

V příští sezoně se už bude bojovat o olympijskou účast. Mezi kanoisty je pěkná tlačenice. Kromě Hegera na Paříž pomýšlí i stříbrný olympionik z Tokia Lukáš Rohan a loňský mistr světa Václav Chaloupka. „Rozdíly jsou mezi námi minimální. Myslím, že to bude o štěstí, komu to ten den sedne líp a kdo v kvalifikaci unese roli favorita,“ dodává na závěr.