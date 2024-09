„Jsem strašně rád, že jsme to urvali. Stojí za tím neskutečná práce, nejen moje a trenéra, ale i celého týmu, rodiny a přátel,“ děkoval dvojnásobný mistr světa, který navázal na šestnáctiletého parťáka Davida Kratochvíla, jenž v pařížském bazénu vybojoval kompletní sadu medailí.

Třiatřicetiletý Petráček dokázal vybojovat medaili na třech paralympiádách po sobě. „Bylo to velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky. A to i pro trenéra, aby mě udržel v rychlosti. Ale povedlo se,“ radoval se plavec, který by se na dalších hrách v Los Angeles chtěl rozloučit s kariérou.

Češi v Paříži získali osm cenných kovů, stejně jako minule v Tokiu.