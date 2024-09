Drahonínský ale začal trochu vážněji. „Super, že jsem ten včerejšek dokázal hodit za hlavu a poučit se z toho, že to včera necinklo. Jsem rád, že jsem to Šárce nepokazil a jsem strašně rád, že Šárka předvedla opět super výkon,“ bylo vidět na zkušeném reprezentantovi, že si po úspěšném pařížském dopoledni oddechl.

S Davidovými slovy však vehementně nesouhlasila jeho parťačka. „Strašně se snižuje. Je skvělý a je to neskutečný parťák. Když spolu střílíme, já si to hrozně užívám, protože David je štístko,“ vysekla kamarádovi poklonu.

Ten ale pokračoval ve slovní přestřelce. „To si na příští paralympiádu musí najít někoho, kdo jí přinese větší štěstí, aby nebyla zase stříbrná,“ opáčil obratem a rozesmál nejen Šárku, ale i žurnalisty.

Po semifinálovém zápase, kdy už bylo jisté, že čeští lukostřelci budou mít paralympijskou medaili, se zdálo, že Drahonínský uronil slzu. „Já nebrečel, já už v sobě žádnou slzu nemám, měl jsem jen vlhkou sítnici,“ přiznal opět s vtipem sobě vlastním. „Je to hezký pocit, když se nějak připravujete a nastoupíte do toho zápasu a vedete a pořád čerpáte tu energii od fanoušků, kteří nás přijeli podpořit,“ děkoval fanouškům, kteří znovu u Invalidovny vytvořili parádní kulisu.

Drahonínský neprožíval v neděli ideální den. Prohru v boji o semifinále obrečel. Pomohli mu však ostatní. „Já jsem řekla Davidovi, že je pořád hvězda. Minimálně pro nás pro všechny, protože nás k té lukostřelbě dostal, vedl nás. Řekla jsem mu, že tohle si jdeme užít pro něj, aby to z něj spadlo,“ přiblížila Pultar Musilová.

K nedělnímu dni se vrátil i dvaačtyřicetiletý paralympionik. „Vím, co jsem včera pokazil. Zašel jsem si do jídelny, dal jsem si něco lehkého, abych se necpal. Pak už jsem byl na pokoji, přečetl jsem si mraky zpráv, kde mi psali, že jsem nikoho nezklamal, ať se neomlouvám,“ popsal nejbližší hodiny po turnaji mužů.

Tam mám špeky, tam to necítím

Za Drahonínského se postavili i jeho sportovní kolegové. „Psal mi Jirka Lipták… ne, že mi půjčí brokovnici na soupeře… ale že se nemám za co omlouvat, když mě porazil celkový vítěz. Napsal i Vít Přindiš… Možná asi nejvíc mi pomohl můj kamarád Honza, který mě tu obskakuje už čtrnáct dní a napsal, že nejsem kapela, abych pořád vyhrával,“ byl konkrétní.

Na prohře nakonec našel i něco pozitivního. „Bylo dobré, že jak jsem prohrál, měl jsem dva fyzioterapeuty najednou. To mě nenapadlo, že musím prohrát, abych měl dva fyzioterapeuty.“ rozesmál další hláškou všechny přítomné. „To mi fakt pomohlo, jak mi tu lopatku mordovali pistolí… ne devítkou, ale masážní,“ vypálil o pár vteřin později další perlu.

„Nevím, jak budu doma vysvětlovat, že je to už čtvrté stříbro v řadě, že tam není už něco jinýho,“ kroutila hlavou Pultar Musilová v nadsázce, Drahonínský jí však slíbil, že to u jejího manžela Petra, jak se říká, ukecá.

Ve středu už se lukostřelci vrací zpět do Česka. Stihnou ještě jít podpořit některého z paralympijských kolegů? „Spíš budu muset najít nějakou speciální taktiku, jak narvat dvě obří krabice do kufru, abych měla limit 23 kilo,“ přemýšlela nahlas Pultar Musilová.

„Tři, ještě tam strčíš moji,“ snažil se Šárce vnutit své věci David. „Tu si strčíš do svého,“ byla však lukostřelkyně nekompromisní.

Drahonínský získal medaili na každé z paralympiád, kterých se zúčastnil. „Ještě do včerejšího rána to mohlo být z každého mého vystoupení. Ale můžu říkat, že jsem si z každé paralympiády odvezl aspoň jednu medaili. A to je hezký pocit. Vím, co jsem pro to udělal. Vím, kolik fajn i trošku míň fajn lidí jsem potkal. Každý sportovec, který tu je, chce vyhrát medaili, a mně se to podařilo na pěti paralympiádách po sobě, vlastně posedmé. Doufám, že mě Šárka neštípne a neprobudím se z toho.

Načež Pultar Musilová bleskově zareagovala štípnutím. „Tam mám špeky, tam to necítím,“ prohlásil Drahonínský.

Jsem ráda, že přežil

Ten vítá ve svém sportu každou novou posilu. „Chtěl bych vzkázat všem kvadroušům, kteří jsou třeba C7 jako já, i holkám, kdo by chtěl zkusit lukostřelbu, ať se mi klidně ozvou a já to pro ně strašně rád zařídím. Chtěl bych ten sport ještě víc rozšířit mezi tu naši kvadrupopulaci,“ pozval kvadruplegiky, a nejen ty s poraněním v oblasti krční páteře, k lukostřeleckým terčům.

Během turnaje došlo i k nezvyklé situaci. Zatímco obvykle střílejí zády k sobě, tentokrát byli k sobě otočení. „Tím, že jsme byli obličeji k sobě, jsem ho i trochu slyšela a hlavně viděla, co mi říká. Jsem ráda, že přežil, že na mě koukal,“ smála se Šárka.

David s její odpovědí však zjevně nebyl spokojen. „To je spíš obráceně. Ráno jsme se domlouvali, vždycky jsme stříleli zády k sobě, a já vůbec nechápu, co to do Šárky vjelo, že chtěla vidět můj ksicht na takové hezké finálové střelnici,“ divil se.

Během závodu však na sebe lukostřelci nesmí moc mluvit. „Můžeme si dát třeba pěstičku. Štěstí, že Šárka na mě nedošáhne, že mi ji nenapálila,“ přidal další špetku svého suchého humoru stříbrný medailista. „Děkuju Šárce, že to takhle rozhodla, mně to hrozně pomohlo a jsem rád, že jsme to takhle zvládli,“ byl rád.