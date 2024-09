„Byl jsem na slovenské ambasádě, kde bylo setkání slovenských a českých paralympioniků a předsedů. Byl tam taky slovenský prezident Pellegrini, tak jsem tam debatovali. Když jsem přišel na ambasádu, tak měli Slováci více medailí než Češi, a když jsem dostal slovo, tak už jsme jich měli zase my víc, tak to byl takový vtipný moment,“ smál se hned na začátku rozhovoru.

Byl jste se podívat na paralympijských hrách?

Bohužel jsem neměl moc času, protože jsou oficiální návštěvy z Prahy. Ale byl jsem se podívat na lukostřelbu, která mě fascinovala. Tam jsme výborní. Od té doby jsem bohužel neměl chvilku času. Byl jsem se tam podívat s prezidentem Pavlem, pak se objevila francouzská ministryně práce a pak najednou i kníže Albert, tak jsme se tam všichni zdravili a já jsem měl vedle sebe dva lidi, kteří inaugurovali lavičku Václava Havla v Paříži a Monaku. To je trošku mimo sport, ale vidíte, jak ten sport vytváří politické dění.

close info Zdroj: se svolením Českého paralympijského týmu zoom_in Lukostřelci Šárka Pultar Musilová a David Drahonínský se radují z paralympijského stříbra

Chystáte se ještě na nějaký sport?

Doufám, že se ještě dostanu na Stade de France, kde poběží Tereza Jakschová dvoustovku. Bohužel se nedostala do finále na sto metrů, ale dvoustovku má prý lepší. Když máte na Stade de France dobré místo, jste uvnitř sportovního dění, sportovce máte jak na talíři a je to fantastická atmosféra. Včera (rozhovor vznikl ve středu) tam bylo šedesát tisíc lidí, to bylo něco fantastického.

A na olympiádě jste byl?

Byl jsem na zápase v beachvolejbale a na tenise.

Jak byste srovnal atmosféru na olympiádě a paralympiádě?

Já nevidím v atmosféře rozdíl. Stala se strašně zajímavá věc, kterou jsme neočekávali, a to, že Francouzi byli před začátkem olympiády trošku odtažití od celého toho dění, protože to přinášelo problémy se někam dostat, začaly být velké policejní manévry a tak dále. Potom najednou začali Francouzi dostávat medaile a celá Francie se úplně postavila na nohy. Já jsem někde četl, že cílem Francouzského olympijského a paralympijského výboru bylo, aby se každý Francouz nějakým způsobem setkal s olympijskými i paralympijskými hrami. A dopadlo to tak, že každý Francouz prožil hodinu a dvacet pět minut jejich sledováním. To je něco neskutečného. Znamená to absolutní úspěšnost a nadšení. Prodalo se víc lístků, než se čekalo. Paralympijské hry mají obdobná čísla jako olympijské.

Jak se olympiáda a paralympiáda zvládly po stránce bezpečnosti?

Měli jsme trochu strach, co se bude dít a jestli budou nějaké problémy. A nebyly. Ano, byly kybernetické útoky, drony, ale nic se vlastně nestalo. A měli jsme doopravdy strach. My jsme posílili konzulární služby, protože přijelo mnohem více Čechů. Pořád jsme si říkali, že je to klid před bouří, ale bouře nepřišla. To znamená, že celá infrastruktura, kterou měla nejen Paříž, ale i jiná města ve Francii, kde se sportovní akce konaly, byla dobře zorganizovaná.

Hodně pomáhali i dobrovolníci…

Dobrovolníci byli neskuteční. Jsou jedním ze základů té úspěšnosti. Byli všude, a jakmile jste se jich na něco zeptali, oni věděli. Kdekoliv jsem byl a zeptal jsem se, vždycky věděli, kam mě poslat a poslali mě správně.

Léta hrál fotbal

Co vy osobně a sport?

Aktivní sportovec už dávno nejsem, bohužel moc kouřím. Hrál jsem fotbal léta letoucí, trochu atletiky, házené.

A co tenis? Před vchodem na velvyslanectví jsem viděl tenisovou sochu…

To je socha, kterou nám propůjčil jeden český sochař, a já jsem chtěl, aby to tu bylo na Roland Garros a na olympijské a paralympijské hry. Ale bohužel hodně pršelo, pak bylo sluníčko, a protože ta socha je udělaná z dřevěných raket, tak se nám trochu zkroutila. Já tomu říkám živé umění. (smích)

Přerušil jsem vás. Jak to tedy máte vy se sportem?

Hrál jsem fotbal. V Čechách za Slavii, ve Francii v emigraci pak za Paris Université Club, za fakultu.

Na jaké úrovni jste hrál ve Slavii?

Za Slavii jsem hrál na úrovni mladších žáků, jsme mistři Prahy.

A pořád fotbal sledujete?

Furt. Já už sleduju hlavně politiku, co se děje ve Francii a v Čechách, a sport. To už jsou jediné věci, které sleduju.

Byl tady velký strach

Pojďme zpátky k paralympiádě. Zmínil jste bezpečnost. Jsou na paralympiádu stejná bezpečnostní opatření, jako byla na olympiádu?

Já myslím, že teď jsou trošku zmenšená, ale ne zas tolik. Protože jen abyste se dostal sem na ambasádu, procházíte třemi kontrolami, to bylo předtím také. Policisté se chovali nesmírně slušně, nebyly žádné hádky, žádné konflikty. Navíc se Pařížané vrací do Paříže, protože před olympijskými hrami odjelo 46 procent Pařížanů ven z města.

Ale zase tu bylo hodně turistů a fanoušků…

Bylo, ale jak to bylo roztažené po celém městě, tak se nezdálo, že tu je hodně lidí. Bylo to správně a dobře roztroušené, takže to nevypadalo, že je tu více lidí, než bývá v létě normálně.

Takže olympiáda po stránce organizační a bezpečnostní byla úspěšná?

Je to organizačně velký úspěch. Bezpečnostně ohromný úspěch, protože ten strach tady byl velký.

A co finanční stránka?

Po finanční stránce to vypadá, že se naplňují premise, že celá olympiáda a paralympiáda by měly stát nějakých devět miliard a budou osm set milionů v plusu. Plus se do toho nezapočítává, že bylo postaveno na severu Paříže 2600 bytů, kam se má nastěhovat šest tisíc rodin. Celý ten prostor v okolí Paříže, který byl nejchudší, dostal novou fazónu a doufám, že to tam začne žít. To teď bude větší práce. Jakým způsobem dostat lidi, aby tam šli bydlet, a dostat tam maloobchody, aby to tam žilo.

Spolupracovala na bezpečnostních opatřeních během olympiády a paralympiády i česká strana?

My o tom málo víme. Víme, že tu byla spolupráce, co se týče právě těch kybernetických útoků. Byla nějaká spolupráce s policií, ale že by tu byli přímo čeští policisté na místě, o tom žádnou zprávu nemáme.

A co české firmy? Dokázaly se prosadit během her?

Bohužel ani jedna česká firma, která se chtěla účastnit olympijských a paralympijských her, neuspěla ve výběrových řízeních, takže po stránce českého exportu se to bohužel nepovedlo.

Eiffelova věž je hlavně znak Paříže

V posledních dnech se hodně mluví o olympijských kruzích na Eiffelově věži. Starostka Paříže Annie Hidalgová prosazuje, aby na Eiffelovce zůstaly natrvalo. Co si o tom myslíte vy?

Ono se to bude muset navíc vyměnit za lehčí maketu, což bude stát půl miliardy korun, prostě strašné peníze. Je mi to v zásadě jedno, ale já si nemyslím, stejně jako dědicové po panu Eiffelovi, že Eiffelova věž by měla být nositelem marketingových znaků, protože znak olympijských her je zaregistrovaná marketingová značka. Na druhé straně na začátku Eiffelovy věže na ní měl reklamu Citroën. Ale Eiffelova věž je hlavně znak Paříže a turistická atrakce.

close info Zdroj: Deník/Martin Slabý zoom_in Eiffelova věž v Paříži

Zažil jste olympijské a paralympijské hry v Paříži, seznámil jste se s jejich organizací, infrastrukturou, finanční náročností a dalšími aspekty. Co si myslíte o možnosti uspořádat takové akce v Česku?

Já myslím, že Česko je na to trošku malé, ale kdyby se domluvili třeba Poláci, Češi, Rakušané, tak proč by ne? Bylo by to moc hezké. My se tady snažíme prosazovat, že české prostředí je velice sportovní, což je pravda. Třeba moje generace Francouzů neumí plavat. My jsme mnohem sportovnější národ, než jsou Francouzi, takže proč by ne. Máme na to Prahu, krásné město, máme nádherné Brno. Když se to pojme z úhlu pohledu, který si vybrali Francouzi, dát sporty třeba do muzeí, tak máme co nabídnout. Ale je to doopravdy drahé a vždycky rizikové, jak to dopadne, ale proč by ne. Já už dva, tři roky bojuju, aby Tour de France začala v Praze. Jsme v jednání, že možná v roce 2028 by se to mohlo stát.

Co se týče financí, v Paříži asi hodně ušetřili právě na tom, že pro řadu sportů využili už postavené budovy a sportoviště…

Oni ty sportovní areály mají hotové, to je dané bohatým francouzským fotbalem a rugby. To jsou dva velké francouzské sporty. Takže oni stadiony mají, mají krásné historické budovy. A to, že to otevřeli a roztrousili, je fantastické. Pochopitelně to bylo nebezpečné, protože když odeberete policisty z jednoho města, tak se může stát, že právě v tom městě se něco stane. Ale dopadlo to dobře.