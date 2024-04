Podávají špičkové výkony, tvrdě trénují, hrdě reprezentují Českou republiku. Na rozdíl od zdravých sportovců však musí paralympionici překonávat o pár překážek navíc. Právě na tyhle rozdíly chce v nové paralympijské kampani nazvané »Stejní, ale jiní« upozornit Český paralympijský tým.

Lukostřelec David Drahonínský | Foto: se svolením Českého paralympijského výboru

Do letní paralympiády v Paříži zbývá něco málo přes čtyři měsíce. A to je ten správný čas, aby Český paralympijský tým představil svou paralympijskou kampaň.

Jak už název kampaně napovídá, koncept se zaměřuje na myšlenku, že sport je jen jeden, ať už jde o zdravé sportovce, nebo parasportovce. „Parasport přináší úplně stejné emoce, bez rozdílu. Chceme, aby fanoušci vnímali parasportovce jako špičkové atlety, aby jejich závody a zápasy prožívali, aby jim na jejich výkonech opravdu záleželo. Věříme, že naše kampaň k tomu může výrazně pomoci,“ říká předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Stěžejním prvkem kampaně je poukázat na to, co parasport a běžný sport spojuje. Nechybí ale ani černý humor, který s nadsázkou upozorňuje na rozdíly a který Český paralympijský výbor (ČPV) ve spolupráci s kreativní agenturou VML do kampaně zakomponoval.

Paralympijská tramvajZdroj: se svolením Českého paralympijského výboru

„Ve spolupráci s produkcí Stink Films vznikly dva vizuálně a emociálně působivé televizní spoty, které natočila režisérka Veronika Jelšíková. Navíc hudbu k nim složilo další velké jméno světové reklamy - režisér Ivan Zachariáš. Z výsledku jsme nadšeni,“ doplňuje Chief Creative Officer VML Miloš Kočí. Prvním výstřelem kampaně je speciální paralympijská tramvaj, která již několik dní brázdí ulice Prahy. Naplno pak kampaň vypukne v průběhu léta a skončí po paralympijských hrách v Paříži.

I Deník se bude tématu paralympijských her a paralympijského sportu věnovat. Přiblíží paralympijské sporty, seznámí s některými paralympijskými sportovci ale bude se věnovat také typům handicapů či sportovní klasifikaci.

Ve veřejném prostoru a v médiích se tak objeví třeba vzkaz handicapovaného cyklisty Patrika Jahody, jenž svůj handbike pohání rukama: „Stejná přilba, stejný okruh, stejná dřina. Jediný rozdíl je, že mě po šlapání nebolí nohy.“

Sám závodník je z kampaně nadšený. „Obrovsky se mi líbí! Staví nás na stejnou úroveň jako zdravé sportovce, přesně tak to má být. Slogan »Stejní, ale jiní« krásně ukazuje, že opravdu nezáleží na tom, jestli sportujete s handicapem nebo bez něj. Jde o radost ze sportu a úsilí, které do toho dáváme, to je stejné pro každého,“ má jasno Jahoda.

Český tým má na paralympiádu v Paříži momentálně zajištěných 20 míst. Hry, kterých se ve dvaadvaceti sportech a 549 medailových disciplínách zúčastní na 4400 sportovců, odstartují 28. srpna a potrvají do 8. září.