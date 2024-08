Už dopoledne Česko zapsalo první velký úspěch na paralympiádě, když lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová po sedmi letech přepsala světové tabulky. Večer se pak dalším skvělým počinem přidala Agáta Koupilová. „Bylo to super, mám hroznou radost z výsledku, protože je to nový český rekord, takže za mě super a s pátým místem maximální spokojenost. Ani jsem v to nedoufala,“ neskrývala nadšení čtyřiadvacetiletá reprezentantka.

Ta časem 2:59,89 poprvé v historii českého paraplavání pokořila na této trati tříminutovou hranici. Vůbec poprvé v kariéře se dostala pod tři minuty.

Ke skvělému výkonu jí pomohla i zaplněná La Défence Arena, která dopředu hnala nejen domácí plavce, ale zahanbit se rozhodně nenechala ani v závodech bez francouzské účasti. Svým dílem výrazně přispěla i skupina českých fanoušků vytrvale skandujících u jedné ze stran závodního bazénu. Atmosféra si s ničím nezadala s tou, která doprovázela ty největší hvězdy během olympijských her.

„Plavání na olympiádě jsem sledovala. Co se týče počtu diváků, přijde mi to stejné. Překvapilo mě, že tolik lidí chodí i na paralympiádu. Zatím si na to zvykám. Je to moje první paralympiáda a na mistrovství Evropy nebo světa tolik diváků rozhodně není,“ zaznamenala Koupilová.

Ráno jsem byla smutná

Účinkování v Paříži pátým místem ale rozhodně neukončila. „Čeká mě ještě stovka kraulem hodně brzy ráno. Tak se zkusím co nejlíp vyspat a předvést dobrý výsledek i tam,“ je odhodlaná pokusit se o další pěkný závod. Do rozplavby půjde dnes ráno už krátce po půl desáté.

Svoje hlavní vystoupení má už ale za sebou. „Tohle bylo pro mě to hlavní. Ve finále z toho mám radost. Ráno jsem byla trošku smutná, protože jsem neplavala, jak jsem chtěla, ale nakonec to dobře dopadlo,“ měla radost z toho, že si svůj čas oproti rozplavbě vylepšila o devět vteřin.

Znovu si pak potvrdila to, co už věděla z minulosti. „Večer se mi plave líp. V devadesáti procentech se mi ráno plave blbě, ale večer je to lepší,“ přiznala. Nevztahuje se to ale jen k dění v plaveckém bazénu. „Mně se asi obecně funguje líp ve večerních hodinách. I třeba když se učím na zkoušku, tak to zvládnu spíš takhle večer než brzy ráno,“ popsala studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Jak vidí svoje šance v dalším závodě? „Je to hodně nabité, budou tam rozhodovat setiny. Budu spokojená, když by se mi podařilo o kousek vylepšit osobák,“ poohlíží se spíš za výkonem než za výsledkem.