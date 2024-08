Už v devíti letech ve svém prvním rozhovoru prohlásil, že by chtěl jednou na paralympiádě získat zlatou medaili. Uplynulo sedm let a mladému plavci Davidu Kratochvíli se už nejcennější paralympijský kov houpe na krku. Po závodě na něm bylo vidět obrovské nadšení.

„První start a první zlato, to je skvělý pocit. A v tom závodě to vůbec nevypadalo, protože jsem to rozjel a furt jsem jel stejně, přitom to takhle nemám plánované. Ale vyšlo to,“ byla první Kratochvílova slova jen pár minut po triumfu.

V závodě se celou dobu držel bezpečně v první trojce, v závěru pak uplaval i poslednímu soupeři a o vítězi nebylo pohyb. Před samotným závodem na sebe však nechtěl klást tlak přílišným očekáváním.

„Říkal jsem si, že kdyby to bylo do pátého, šestého místa, bude to super umístění na první paralympiádě. A hned z prvního závodu je z toho zlato, takže splněný sen. Přeju to každému, aby to někdy zažil, protože je to splnění životního snu,“ popisoval své pocity.

Už za chvíli ho přitom čekal medailový ceremoniál. „Těším se moc. Zažil jsem to v Manchesteru, zažiju to teď. Bude to úžasný pocit, ještě před tolika fanoušky,“ očekával.

Právě atmosféra na něj udělala velký dojem. „Je to jako na velkých koncertech. A zažít to na závodech, kde vás je osm vedle sebe, jdete plavat a vidí vás desetitisíce lidí. Je to strašný tlak, ale když se mi to povedlo vyrovnat na startu a úplně to ze mě všechno spadlo, je to úžasný pocit,“ přiblížil.

Před závodem ale bojoval s nervozitou. „Těsně před startem jsem si řekl, že když tady teď stojím, bude to pro mě výzva, fanoušci budou jenom pro mě. Tak jsem zamával, pomalu jsem se svléknul, abych na sebe neházel stres. A šel jsem do toho. Vůbec na nic jsem nemyslel,“ dal návod i ostatním sportovcům, jak přistupovat k podobným kláním.

O zlatu mluvil už v devíti letech

Zlato získal i přes to, že mu vlastně nevyšlo to, co si naplánoval. „Mám taktiku, že první stovku rozjíždím rychleji, druhou a třetí jedu pomaleji, abych byl čilejší. A posledních sto, sto padesát metrů úplně nakouřit a všechny je dohnat a porazit. Teď jsem měl stejné tempo a na konci mi už bylo hrozně špatně, říkal jsem si, že už to nevydržím. Ale vyšlo to, je to úžasné,“ opakoval poněkolikáté nadšený plavec.

Zlatá medaile pro něj bude vzpruhou do další práce. „Strašně to nakopne. Když už máte zlatou medaili hned z prvního závodu, tak už to půjde daleko líp. Ale chci si ty další závody užít a podat co nejlepší výkon, když už jsem tady,“ přistupuje k účasti na paralympiádě zodpovědně.

O tom, že by chtěl zlatou medaili z paralympiády, mluvil už v devíti letech, v jednom ze svých prvních rozhovorů. „Snil jsem o tom. Už ve svém prvním rozhovoru jsem řekl, že bych chtěl jednou být na paralympiádě a mít zlato. A teď je tady,“ říkal už s medailí na krku. „Je strašně těžká. Takhle těžkou medaili ještě nemám, je fakt obrovská,“ přiznal.

A čím se za úspěch odmění? „Dneska si dám na večeři určitě o jeden zákusek navíc. A až přijedeme domů, tak to chci s kamarády pořádně oslavit,“ těší se. „Ještě je pět závodů, takže je ještě na čem pracovat a musím do toho dát všechno,“ vyhlíží ale nejdřív nejbližší program v Paříží.

Rád by si totiž ještě někdy zazpíval českou hymnu. „Je to nezapomenutelný zážitek. Doufám, že to ještě někdy přijde. Chci si zazpívat hymnu ještě jednou, protože zpívat před tolika lidmi hymnu je hustý. Ale je to krásný,“ uzavřel.