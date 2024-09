Narodila se s vrozenou vadou rukou. Svůj paralympijský debut si Grinhamová připsala už v Riu de Janeiro před osmi lety. Stala se tak vůbec první sportovkyní, která s tímto druhem postižení závodila v lukostřelbě. Aby nebyla porušena pravidla o tom, že luk nesmí být připevněn k lukostřelci, museli společně s otcem vymyslet nový způsob, jak jí pomoci sevřít luk

Povedlo se a britská lukostřelkyně brala stříbro, o klání v Londýně ji pak připravil těžký pád, při němž utrpěla několik fraktur ruky a nohy.

Už tehdy s partnerem přemýšleli o miminku, nakonec však ze strachu z rizika spojeného s virem zika od této myšlenky upustili a rodinu chtěli založit až po Londýně. Tehdy jim zase plány narušila pandemie koronaviru, později se o dítě pokoušeli marně.

Několikrát o miminko přišli. „Když se to stalo potřetí, bylo to jako: to už si děláš srandu?“ vyprávěla jednatřicetiletá závodnice.

„Je to opravdu zvláštní. Když jste sportovec a jste žena, pořád řešíte otázku, jak to načasovat a jestli můžete soutěžit,“ zapřemýšlela Grinhamová.

Mluví otevřeně

O všem se ale nebojí mluvit otevřeně. Jedno dítě už má. Před dvěma lety porodila syna Christiana. Neobešlo se to ale bez komplikací. „Šla jsem do předčasného porodu. Skončil s těžkou žloutenkou a potřeboval transfúzi krve, prvních deset dní byl v inkubátoru. Bylo to strašné,“ hovořila o své zkušenosti.

Když ji vidíte stát v Paříži na lukostřeleckém stanovišti, nepřehlédnete ji nejen kvůli růžovým vlasům, ale i jasně se rýsujícímu bříšku. „Kvůli kariéře už nebudu odkládat rodinu. Měla bych být schopná obojího a přesně tak jsme se rozhodli. Tady jsem v sedmém měsíci těhotenství a soutěžím,“ překvapila. „Doufám v medaili. Kdybych to neudělala, byla bych zklamaná,“ řekla redaktorům oficiálního webu paralympiády.

Pokud by musela znovu přikročit k předčasnému porodu v obdobnou dobu jako u synka Christiana, bylo by to právě o závodním víkendu na přelomu srpna a září. Naštěstí se tak nestalo.

Poslední srpnový den se pak její tužba naplnila. V zápase o bronzovou medaili porazila v těsném souboji reprezentační kolegyni Phoebe Patersonovou Pineovou.