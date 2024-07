Šest týdnů před startem paralympijských her schválil výkonný výbor Českého paralympijského výboru (ČPV) jmennou nominaci. Nechybí v ní obhájci zlata z Tokia Adam Peška a David Drahonínský i další adepti na medaile. V Paříži se ale vedle stálic objeví i nové tváře.

„Máme sedm nováčků, to je skoro čtvrtina výpravy! Těší nás i to, že se v Paříži představí sportovci se všemi druhy handicapu, tedy s tělesným, zrakovým a mentálním. I to jen naplňuje naše heslo, že sport je jenom jeden,“ říká předseda ČPV Zbyněk Sýkora.

Nejpočetnější zastoupení budou mít plavci a atleti, těch se v zemi galského kohouta ukáže hned sedm. Silnou výpravu vyšlou stolní tenisté, těch bude pět včetně 20leté debutantky Denisy Macurové.

Slzy v očích

„Znamená to pro mě strašně moc, splnil se mi tím sen, na který jsem čtyři roky dřela. Když jsem se dozvěděla, že opravdu pojedu, měla jsem slzy v očích,“ říká dívka, která se velkých výzev nebojí. „Chtěla bych medaili. Ale je mi jasné, že se musím pořádně připravit, fyzicky i psychicky,“ dodává.

Reprezentovat budou dále čtyři cyklisté, tři lukostřelci a po dvou zástupcích bude mít boccia, jezdectví a střelba.

I Deník se bude tématu paralympijských her a paralympijského sportu věnovat. Přiblíží paralympijské sporty, seznámí s některými paralympijskými sportovci ale bude se věnovat také typům handicapů či sportovní klasifikaci.

Na minulých hrách v Tokiu brali Češi osm cenných kovů včetně dvou zlatých medailí. „Samozřejmě bychom si všichni přáli, abychom byli v Paříži minimálně stejně úspěšní,“ usmívá se Jana Kulířová, šéfka mise a sportovní manažerka ČPV.

„Medailových nadějí máme v týmu určitě dost. Obrovskou šanci mají obhájci zlata z Japonska, boccista Adam Peška a lukostřelec David Drahonínský. Velké naděje vkládáme do plavce Davida Kratochvíla, věřím Arnoštu Petráčkovi, černým koněm je jejich kolegyně z bazénu Agáta Koupilová. Střelec Tomáš Pešek je pořád mistr světa, vsadila bych si na úspěch cyklisty Jindřicha Mašína, ale zazářit mohou i další,“ jmenuje Kulířová.

Letní paralympijské hry se v Paříži uskuteční od 28. srpna do 8. září.