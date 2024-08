V medaili přitom před závodem nedoufala. „Když jsem sem dneska jela, tak jsem si říkala, že by bylo boží dostat se do čtyřky nejlepších. Nechci říct, že jsem měla splněno, ale pomohlo to dál,“ nadšeně vyprávěla po úspěšném turnaji.

V zápase o třetí místo ji přitom dohnala nervozita. „Strašně nervózní jsem byla. Ze začátku tolik ne, ale pak, jak jsem vedla, tak jsem začala být nervózní dost. A on tam začal opět foukat vítr. Ale naštěstí jsem se dokázala nahodit zpátky,“ oddechla si.

U větru ještě chvíli zůstala. „Nejhorší jsou poryvy. Když člověk natáhne a pak to začne, když už má před vypuštěním, tak už s tím bohužel nic neudělá,“ krčila rameny.

Vrátila se ale i k semifinálovému zápasu, v němž nestačila na Šárku Pultar Musilovou. Předvedla přitom skvělý výkon, když vystřílela 131 bodů, což by ve většině jiných zápasů stačilo na vítězství.

close info Zdroj: se svolením Českého paralympijského týmu zoom_in Šárka Pultar Musilová a Tereza Brandtlová

„My jsme spolu hrozně semknuté, takže to spolu prožíváme. Fakt úžasný pocit. Jsme na sebe zvyklé, takže jsme tam šly na pohodičku. Vlastně to byl nejpříjemnější mač z těch tří,“ zapsal se jí vzájemný český souboj hluboko do paralympijských vzpomínek.

Medaile je strašně těžká

Ačkoliv tenhle zápas prohrála, nakonec si medaili nenechala utéct. Zkušenou soupeřku z Jižní Koreje přehrála o pět přesných zásahů.

„Je to fakt neskutečný. I jak to z vás všechno spadne a je tam jen ta radost, tak mám pocit, že se mi chce furt jenom brečet,“ jako by nemohla uvěřit, čeho právě dosáhla.

A co zvěsti o tom, že medaile je těžká? „Strašně těžká. Překvapila mě svoji vahou, když mi to pověsili na krk, ale myslím, že s ní budu dneska i spát,“ smála se šťastná bronzová reprezentantka.