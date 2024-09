I když samozřejmě takový kousek od medaile zamrzí. „Fakt to naštve. Setina, to se může vzít i na startu, obrátka mohla být lepší,“ přemítal David Kratochvíl, kde se dá ztratit takový časový kousek. „Ale upřímně, ta stovka se mi plavala skvěle. Všechno se povedlo, ale prostě jedna setina… Stane se, je to závod,“ věděl, že i to ke sportu patří. „Ale na to, že to byl šestý závod, tak myslím, že skvělý. Pro mě super, že mám osobák, ale mrzí to.“

Kratochvíl je od dětství úplně nevidomý, řeč tak přišla i na to, zda má možnost během závodu vnímat, jak jsou na tom ostatní soupeři. „To úplně nestíhám. Když je motýlek, tak většinou cítím cákání, nebo vlnu. Protože když jsem třeba metr a půl za ním, cítím, že je vlna. Ale tenhle závod jsem myslel čistě jen na sebe,“ přiznal.

Chvílemi možná působil jako nezastavitelný stroj s bezbřehým rezervoárem sil. I on si však rád odpočine a dá prostor regeneraci. „Teď už konečně můžu říct, jsem fakt unavený. Je to prostě masakr. Ale už je po závodech, zítra si dám nějaké spravování součástek. Ale jsem rád, že jsem to vydržel a nevypustil ani ten poslední závod,“ pochvaloval si.

Na paralympiádě překročil mnohonásobně své plány. „Já jsem si před paralympiádou říkal, aspoň jedno, nebo dvě páté místo. Tak teď to páté místo mám a předtím jedna, dva, tři, čtyři. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel každé místečko na pódiu, i setinu za medailí. Je to super, je to neskutečný příběh.“

Maminka říkala, že do školy musím

Do Česka se vrací v pondělí. A hned v úterý ho místo dalších závodních metrů v bazénu usedne do školních lavic. „Já bych tam nešel, ale maminka říkala, že musím. Takže asi musím,“ smál se. „Ale já se těším na kámoše, protože jsem je neviděl už dva měsíce,“ našel si něco pozitivního na školní docházce šestnáctiletý plavec.

„Je to skvělé, sledují mě i v rodné Halži. Je to neskutečné, že sledují takového caparta na paralympiádě. A jsem za to strašně vděčný,“ děkoval za podporu, která ho provázela po celou dobu paralympijských her.

Počítá s tím, že lidé budou chtít vidět medaile. „V Tachově už se plánuje nějaká oslava. Nevím, jestli je ponesu v bednách, protože to se mi nevyjde ani do tašky. Možná v nějakém tom paralympijském ručníčku. Určitě je půjdu ukázat všem kámošům a tak, aby si to užili taky,“ uzavřel svůj pařížský paralympijský příběh.