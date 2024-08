close info Zdroj: paralympic.cz zoom_in Aleš Kisý obsadil na paralympijských hrách v Tokiu třetí místo ve vrhu koulí.

Atletika

Eva Berná

Následkem dětské mozkové obrny je Eva ochrnutá na pravou stranu těla. Navzdory postižení už od 14 let reprezentuje Českou republiku v atletice. Ve stejném věku se dokonce poprvé představila i na paralympiádě, když závodila v českém dresu v australském Sydney. Její parádní disciplínou je vrh koulí, v něm má hned čtyři paralympijské bronzy. Hází také diskem a oštěpem, ve všech třech disciplínách je národní rekordmankou. Paříž bude už její sedmé paralympijské představení.

Michal Enge

Český rekordman v hodu kuželkou se původně věnoval jinému sportu. Začínal s florbalem na elektrickém vozíku, k atletice ho před jedenácti lety přivedl spoluhráč. Závodil na mistrovstvích světa i Evropy, na své první paralympiádě v Tokiu skončil sedmý. Na atletice se mu líbí, že je výkon a výsledek čistě na něm samotném. Ve volném čase rád pracuje se dřevem, zajímá se o 3D tisk.

Tereza Jakschová

Narodila se bez části levačky, odmalička je tak zvyklá vše dělat jen jednou rukou a druhou si jen pomáhat, bez potíží si zaváže boty nebo udělá culík. S protézou běhá kvůli těžišti, v běžném životě ji často sundává. S atletikou začala až v 15, od začátku závodila se sportovci bez handicapu. Je nejlepší českou sprinterkou, národní rekordy drží na 100, 200, 400 i 800 metrů. Na kontě má stříbro z ME v roce 2018 a účast na paralympiádě v Tokiu.

Aleš Kisý

Sportoval už jako dítě, na velmi dobré úrovni hrál například fotbal. V roce 1999 mu však život vzhůru nohama převrátil úraz po skoku po hlavě do vody. Zůstal ochrnutý, pohybuje se na invalidním vozíku, na sport ale nezanevřel. Nadchlo ho ragby vozíčkářů, v němž 12 let reprezentoval Česko. Později pak přišel k atletice, začal trénovat hod oštěpem a diskem a vrh koulí. Coby atlet se představil na pěti paralympijských hrách, z Tokia má bronz v kouli. Je i několikanásobným medailistou z evropských a světových šampionátů.

Anna Luxová

Trojnásobná účastnice paralympijských her se narodila předčasně a byla pár minut bez kyslíku, což pravděpodobně způsobilo dětskou mozkovou obrnu. Pochází ze sportovní rodiny, a i když se původně zamilovala do florbalu, náhoda ji ve 13 letech přivedla k atletice. Už o dva roky později se jako sprinterka probojovala na paralympiádu v Londýně. Kvůli vážnému zranění achillovky a následné operaci se později stala koulařkou. Ve vrhu koulí si připsala životní úspěch, když si z her v Tokiu odvezla bronz. Je absolventkou Metropolitní univerzity v Praze, oboru Mediální studia.

Miroslava Obrová

Život se jí navždy změnil před patnácti lety. Miroslava, máma tehdy devítiletého syna, přišla o obě nohy, když ji srazil vlak. Ke sportu ji přivedla náhoda, přesněji řečeno setkání s paraatletkou Evou Kacanu. Slovo dalo slovo a za pár týdnů už z ní byla atletka. Drží české rekordy v hodu oštěpem, diskem i vrhu koulí, v prvních dvou disciplínách se představí na paralympiádě v Paříži. Pracuje jako administrativní pracovnice, obdivuje Barboru Špotákovou s Jakubem Vadlejchem a když má čas, ráda zajde fandit vsetínským hokejistům na Lapač.

František Serbus

Od narození se potýká s dětskou mozkovou obrnou, kterou způsobilo přidušení pupeční šňůrou při porodu. Vyrůstal v Jedličkově ústavu v Praze, od malička ve věnoval boccie, k ní pak přibyla atletika. Na sportu oceňuje, že se díky němu postavil na vlastní nohy. Je mistrem Evropy v hodu kuželkou z roku 2021, držitelem českého rekordu v hodu kuželkou, několikanásobným mistrem ČR v boccie a atletice. Působí v roli předsedy České federace boccii, pracuje jako grafik. Má rád hudbu, za mixážním pultem vystupuje pod přezdívkou DJ Kolečko.

Petr Vrátil

Specializuje se na vrhy, český rekord drží v hodu oštěpem, diskem a pětiboji, v něm je pořád držitelem světového maxima. První paralympiády se zúčastnil už v 17 letech v Sydney 2000, celkem má na kontě už čtyři účasti. Nyní se trénuje sám, na České asociaci tělesně handicapovaných sportovců působí coby manažer reprezentačního týmu atletiky, má dvě dcery.