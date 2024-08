První část českých reprezentantů odcestovala během středy na paralympijské hry do Paříže. Na palubě dvojice letadel, která mířila do francouzské metropole, byli i obhájci zlatých medailí z Tokia lukostřelec David Drahonínský a boccista Adam Peška. Další z celkem dvaatřiceti českých sportovců budou následovat své reprezentační kolegy v příštích dnech.

Paralympijské hry odstartují dva týdny po olympijských hrách a čeští reprezentanti se po covidovém Tokiu těšili především na plnohodnotný sportovní svátek, na který je přijede podpořit spousta fanoušků. „Hry jsou zpátky v Evropě, hodně známých se chystá přímo na místo, bude to super. Po závěrečné přípravě mě bolí všechno, co může bolet. Ale teď už to bude dobré a doufám, že cestu do Paříže završím výsledkem, se kterým budu spokojený,“ poznamenal před nástupem do letadla David Drahonínský, jehož vlasy tradičně dostaly barvu české vlajky.

Spolu s majitelem šesti medailí ze čtyř předchozích her se do Paříže brzy ráno vydali další lukostřelci Šárka Pultar Musilová a Tereza Brandtlová, stolní tenisté Jiří Suchánek, Petr Svatoš, Filip Nacházel a Denisa Macurová a atletka Miroslava Obrová. Ve druhé skupině se pak spolu s Adamem Peškou chystali na cestu atleti František Serbus s Alešem Kisým, toho čeká už šestá paralympiáda.

„Hry jsou po čtyřletém, resp. nyní tříletém období vrcholem, který je snem každého sportovce. V Paříži se nejvíc těším na atmosféru, která v Tokiu kvůli covidu chyběla. A věřím, že už nervozita nebude taková jako na mé první paralympiádě v Londýně,“ prohlásil Jiří Suchánek, v Japonsku bronzový ve čtyřhře spolu s Petrem Svatošem.

Na své první hry naopak vyrážela stolní tenistka Denisa Macurová. Jak se po boku ostřílených kolegů vyrovnávala s rolí benjamínka? „Těším se, současně ale cítím trochu nervozitu. Splnil se mi sen a doufám, že předvedu co nejlepší výkon. Zkušenější spoluhráči radili hlavně se soustředit na sebe a nekoukat na okolí,“ líčila dvacetiletá hráčka.

„Každá paralympiáda je jiná cesta, jiný příběh. Já třeba budu díky fanouškům navždy vzpomínat na Londýn. Prohrával jsem tehdy ve čtvrtfinále, byl jsem skoro vyřazený, ale pak jsem si řekl ‚Přece nebudou v dalším kole fandit někomu jinému!‘. Ne že bych pak začal střílet nějak výrazně lépe, ale soupeři se přestalo dařit, postoupil jsem a byla z toho má druhá medaile,“ přidal svou vzpomínku David Drahonínský.

Další čeští účastníci paralympijských her v Paříži budou odlétat i v následujících dnech. Slavnostní zahájení ve francouzské metropoli proběhne 28. srpna a medailové boje utichnou 9. září.