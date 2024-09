Na svůj start čekal celou paralympiádu, bylo to pro něj náročné, přesto se plavec Arnošt Petráček postaral o osmou českou medaili z paralympiády v Paříži. Díky jeho bronzu tak česká výprava dorovnala bilanci z minulých paralympijských her v Tokiu.

Kolem novinářů jen tak proběhl a spěchal k plaveckým kamarádům podělit se o první momenty radosti z bronzového závodu. Pak se ochotně vrátil a žurnalistům vyprávěl nejen o svých pocitech ze závodu.

„Závod byl super a jsem strašně rád, že jsme medaili urvali, protože za tím stojí neskutečná práce celého bezvadného týmu,“ neopomněl poděkovat celé české plavecké partě, ale i svým nejbližším. „Jsem strašně rád, že se sem podívala i širší rodina, to je pro mě asi nejvíc.“

Ke svému závodu se postavil až v samotném závěru paralympiády, v Paříži se ale po celou dobu her připravoval. „Bylo to velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky. A nejen pro mě, ale i pro trenéra. Ale myslím, že se nám to povedlo nejlíp, jak mělo,“ byl spokojený třiatřicetiletý plavec.

Paralympiáda v Paříži pro něj byla specifická. „Nominoval jsem se sem pouze na jeden start, což pro mě byla novinka. Ale karty byly rozdané, tak to je a museli jsme s tím pracovat,“ věděl.

Jak přizpůsobil dlouhému čekání trénink a přípravu? „Vzhledem k mým kristovkám jsem chodil jednou denně do bazénu plus posilovna a nějaká denní aktivita, abychom se udrželi ve formě a kondičce,“ popisoval reprezentant, který se narodil s vrozenou vadou dolních i horních končetin, na kterých mu chybí pažní kosti.

V Los Angeles se chce rozloučit

Petráček ve francouzské metropoli bronzem zkompletoval medailovou sbírku. Před osmi lety v Riu byl zlatý, v Tokiu vybojoval bronz. V Paříži se ale našel borec, kterému se stejný kousek povedl během pár dní. „Strašně si vážím toho, že jsme tu měli velmi talentovaného nevidomého plavce Davida Kratochvíla. Klobouček dolů před ním. V šestnácti letech urvat tři medaile na paralympiádě je obrovský úspěch. Bylo krásné ho vidět,“ nacházel jen slova obdivu pro mladého parťáka.

V Kratochvílovi vidí svého následovníka. „Předávám mu to, jsem na něj hrdý, protože v dnešní době není vůbec jednoduché vyhrát paralympijskou medaili, natož tři. Ještě jednou mu gratuluju a pevně věřím, že se podívá do L.A.,“ pokračoval v komplimentech.

Do Kalifornie by se rád podíval i písecký rodák. „Já už se tam asi rozloučím. Chci si to užít a podpořit maximálně tým. S trenérem jsme si řekli, že se může stát, že tam nepojedeme, ale je to naše vize já bych strašně rád tam ukončil svoji plaveckou kariéru,“ přeje si.

V Paříži obdivoval výkony i dalších českých plavců. „Byli tady kvalitní plavci. Budoucnost je na dobré cestě. Myslím, že pokud u toho všichni vydrží, tak o nich ještě uslyšíme a budou mít dobré výsledky,“ věří závodník, který by i po skončení kariéry zůstal u plavání, třeba v roli trenéra dětí.

Nejbližší pozávodní program měl ale jasný. „Jdeme to s přáteli a mými nejbližšími fanoušky oslavit do hospody,“ těšil se.