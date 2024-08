Prezident přiletěl do francouzské metropole už během středy a večer navštívil zahajovací ceremoniál paralympiády. Druhý den ráno jej pak čekalo brzké vstávání, protože se zašel podívat na lukostřelbu, v níž má Česko hned trojici zástupců.

„Všechny jsem přišel pozdravit. Jsou to profesionálové, takže nikomu nevadilo se na chvilku odpoutat od soustředění. A bylo vidět, že je to nijak nerozhodilo,“ přiblížil setkání s reprezentanty Pavel, který oceňuje i atmosféru na olympijských hrách.

Konkrétně na turnaji ve stolním tenise, který po lukostřelbě navštívil, panovala totiž atmosféra opravdu bouřlivá. Fantasticky povzbuzující francouzské obecenstvo v zaplněné aréně hnalo své oblíbence stylem, který by mohli závidět mnozí fotbalisté či hokejisté.

„Ohromně si to tady užívají. Je to vidět na počtu diváků, na míře podpory. Je úžasné tu vidět tolik dobrovolníků, kteří se podílejí na organizaci a přitom za to ani nejsou nijak hodnoceni,“ vyzdvihl prezident.

Ruská otázka? Nezaslouží si být součástí

Příklad? Hlasitým francouzským publikem byl při rozhovoru několikrát přerušen a musel s odpovědí začínat znovu.

Dostalo se i na palčivou otázku účasti ruských a běloruských sportovců pod Eiffelovkou. Paralympioniků z těchto zemí je v Paříži o poznání více než jejich olympijských kolegů, konkrétně nakonec 96, z toho je 88 z Ruska. Ač startují jako neutrální sportovci, bez vlajky a symbolů, mnozí funkcionáři i sportovci to považují za hanbu a s jejich příjezdem nesouhlasí.

„Účast na paralympijských hrách je privilegium, není automatickým právem. Stát, který vede agresivní válku, si nezaslouží být součástí té atmosféry, solidarity, spolupráce, která tady je,“ konstatoval Pavel.

Galerie ze slavnostního zahájení paralympiády:

„Je mi líto těch sportovců Ruska a Běloruska, kteří by rádi reprezentovali pod svojí vlajkou. Na druhou stranu Rusko a Bělorusko za to, co páchají na Ukrajině, si skutečně nezaslouží, aby byly podporovány,“ doplnil někdejší armádní generál.

Tým je tak slabý jako nejslabší článek

A jak se zrodila myšlenka, že prezident přijede zrovna na paralympijské hry? „Vzniklo to velice rychle. Když jsme v Míčovně Pražského Hradu podepisovali dokument o účasti na olympijských hrách a byli tam zástupci olympijského i paralympijského výboru i určitý vzorek sportovců, tak se mě ptali, jestli bych se mohl účastnit paralympijských her. Tehdy jsem řekl proč ne, je to dobrý nápad. Když už se něco slíbí, tak by se to mělo splnit. Tak jsem tady,“ popsal prezident.

close info Zdroj: se svolením Českého paralympijského výboru zoom_in Český prezident Petr Pavel (vlevo) navštívil na paralympijských hrách i turnaj ve stolním tenise.

Na paralympiádě i on poznává nové věci, což v rozhovoru sám přiznal. „Dodneška jsem netušil, že se dá dělat nějaký sport s takovým postižením, jaká jsem tady kolikrát viděl. Přijde mi to na jednu stranu ohromně inspirativní, protože tihle lidi inspirují lidi s postižením, kteří si mnohdy myslí, že pro ně všechno skončilo. To, co tihle lidé dokázali, je pro ně obrovská vzpruha, že se dá i s postižením žít normálně, a dokonce být i velice úspěšní ve svém oboru,“ myslí si.

Sportovci s handicapem jsou ale mnohdy inspirací i pro lidi bez handicapu. „Když se lidé bez postižení podívají, co tihle lidé dokázali s tím handicapem, který mají, tak se trochu zastydí, že oni nedokážou překonat svoje potíže, i když jsou úplně zdraví,“ věří Pavel.

Na závěr se ještě jednou pozastavil u atmosféry, která na paralympiádě panuje. „Ta atmosféra, která tady je, by nás měla přimět koukat s trochu větším pochopením na ty, kteří mají nějaký problém. Ať už je to zdravotní, nebo sociální. A budeme se snažit jim alespoň trochu vytvořit podmínky, aby se mohli začlenit normálně do života. Jak to platí ve sportu, tým je tak slabý, jako je jeho nejslabší článek. Tak i ve společnosti bychom neměli nikoho klesnout příliš hluboko, protože nás to pak bude stahovat dolů taky,“ uzavřel.