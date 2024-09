Aby mohl bránit svou vlast ve válce proti Rusům, musí trochu podvádět, přesto do toho ale jde. Před pár týdny ale svou jednotku opustil a odskočil si, jak sám říká, ke své druhé rodině. V Paříži reprezentuje Ukrajinu ve volejbale sedících. Do myšlenek mu ale často vstupuje strach o kamarády.

Zdálo by se, že v pětačtyřiceti letech je Dmytro Melnyk na sport už mimo vhodnou věkovou kategorii, není tomu ale tak. Na paralympijských hrách závodí i sportovci, kteří už dávno oslavili šedesátku.

Melnykovi zkomplikovala život v osmnácti letech dopravní nehoda. Od té doby má jednu nohu kratší, což je na první pohled poznat i v klidu vestoje. I přesto se před třemi lety rozhodl, že pomůže své vlasti v boji proti Rusku.

Jenže může být v armádě voják s handicapem? Dmytro tak musel vymyslet lest. Předstíral, že špatně chodí a stojí proto, že mu jsou těsné boty. A úspěšně.

Na východě Ukrajiny v tvrdých bojí brání město Časiv Jar společně s dalšími pětatřiceti muži. Ty však na začátku druhé půlky srpna opustil, aby jel pomoci ukrajinské reprezentaci do Paříže.

Bylo by děsivé posílat do boje ženy

„Než jsem odjel, bylo jich pětatřicet. Pevně doufám, že to tak zůstalo,“ přeje si na dálku. Přání je to jediné, co mu zbývá. Nemůže si to totiž nijak ověřit. V místě bojů není vůbec žádná možnost komunikace.

„Díky Bohu nemám v jednotce ženy. Ne proto, že by byly špatné v boji. Ale proto, že by mi přišlo děsivé nechat ženy někde, kde je velmi vysoká pravděpodobnost, že vás zabijí,“ ví dobře.

Melnyk se věnuje už dvacet let volejbalu sedících. Sám říká, že ukrajinský národní tým je jeho druhá rodina. Účast na paralympiádě pro něj přitom není žádnou novinkou. O co nejlepší výsledek bojoval se svými spoluhráči už před osmi lety v brazilském Riu de Janeiro, bylo z toho nakonec páté místo.

Tentokrát se Ukrajincům příliš nedaří, první dva zápasy ve skupině prohráli. Daleko důležitější boje než ty sportovní, ale svádějí proti ruskému nepříteli na frontě.