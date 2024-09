Právě Kratochvíla česká výprava zvolila vlajkonošem na slavnostním zakončení paralympiády. A bylo to zcela po zásluze. Vždyť teprve šestnáctiletý mladík předvedl v Paříži skvostné představení s třemi medailovými vrcholy.

Ten první přišel hned na úvod, kdy s přehledem ovládl závod na 400 metrů volným způsobem, navíc v evropském rekordu. Na 100 metrů znak pak přidal stříbro a sbírku zkompletoval bronzem v polohovém závodě na poloviční trati. Jen o setinu sekundy mu pak unikla medaile i v jeho posledním pařížském vystoupení.

Úspěšné představení českých plavců, kterým se kromě medailí povedlo vybojovat i několik dalších finálových účastí, podtrhl v poslední den soutěží v La Défence Arnošt Petráček bronzem na znakařské padesátce.

Úspěch i v lukostřelbě a stolním tenise

Dařilo se i lukostřelcům. Stupně vítězů ovládly české ženy, Šárka Pultar Musilová si po světovém rekordu v kvalifikaci vystřílela stříbro, bronzový stupínek patřil Tereze Brandtlové. Pultar Musilová pak přidala i stříbro v mixu, kde zazářili spolu s Davidem Drahonínským, pro kterého to byla už sedmá paralympijská medaile.

Třetím medailovým sportem českých reprezentantů byl stolní tenis, kde to Jiří Suchánek dotáhl přes domácího favorita Fabiena Lamiraulta až do finále, kde sice podlehl Polákovi Rafalu Czuperovi 1:3 na sety, ale to už mu dojem z vynikajícího turnaje nezkazilo.

Celkově tak čeští sportovci dorovnali počtem medailí předchozí paralympiádu v Tokiu, kde měli jen o jednu zlatou medaili více.