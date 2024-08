Uplynuly tři roky a vše se mu bohatě vrátilo. Na paralympiádu do Paříže se probojoval coby světový šampion a své postavení s přehledem potvrdil. Hned v prvním startu získal paralympijské zlato.

A to už toho, ačkoliv je mu teprve šestnáct let, v životě už zažil nepočítaně. Osud mu nebyl nakloněn už od útlého dětství. Do cesty mu vstoupil nerovný soupeř, rakovina sítnice. „První očko mi bylo odebráno, když jsem měl rok a půl,“ vyprávěl před časem v rozhovoru pro Deník.

Tím ale strasti malého Davida neskončily. „Pak se nemoc vrátila do zaléčeného očka v pěti a půl letech. Očko zůstalo, ale už bylo dost zjizvené. V první třídě základní školy se mi nemoc zase vrátila a doktoři museli očko už odebrat také. Jsem tedy úplně nevidomý, mám oční protézy,“ doplnil svůj životní příběh.

Musel tak opustit hokejová kluziště či tenisové kurty, na kterých to dříve zkoušel, ale sport se mu opustit nechtělo. Společně s rodinou pátral, jakému odvětví by se mohl věnovat. Nakonec zvítězilo plavání.

David brzy začal působit, jako by se v bazénu snad narodil. Vyčníval nejen mezi nevidomými, ale prosazoval se dokonce i mezi plavci, kteří zrak měli v pořádku.

Paralympiádu přenechal parťákovi

Na paralympiádě se mohl ukázat už před třemi lety v Tokiu. Protože ale jeho reprezentační parťák Miroslav Smrčka splnil limit na paralympiádu už roku 2020, kdy se měla původně konat, a sám Kratochvíl až poté, co se rozhodlo, že budou paralympijské hry, kvůli koronavirové pandemii o rok odložené, přenechal své místo právě Smrčkovi, který si tak v osmapadesáti letech ještě jednou užil atmosféru vrcholných světových závodů.

David věděl, že má ještě celou kariéru před sebou a vytoužený úspěch může přijít. A přišel. V loňském roce dosáhl Kratochvíl svého do té doby největšího sportovního počinu. Dramatický závod na 400 metrů volným způsobem v anglickém Manchesteru v závěru strhl na svoji stranu a stal se mistrem světa. V pouhých patnácti letech zdolal i mnohem zkušenější soupeře. A vyplaval si i letenku do Paříže.

„Byl to doslova infarktový závod, kdy ještě na 250 metrech byl David na šestém místě. Pěkně stahoval a dohmátl v osobním rekordu, popisovala tehdy Davidova maminka Stanislava.

V podání Kratochvíla bylo paralympijské finále na první pohled o poznání pohodovější. Po celý závod se totiž držel v první trojice, jeden ze soupeřů později odpadl a boj o zlato se zúžil jen na Kratochvíla a jeho nizozemského protivníka. I tomu však mladý český borec uplaval.

„Hned z prvního závodu je z toho zlato, takže splněný sen. Přeju to každému, aby to někdy zažil, protože je to splnění životního snu,“ nešetřil slovy nadšení Kratochvíl.

Dosáhl tak na nejvyšší metu, na kterou může paralympijský sportovec dosáhnout. A úspěchům nemusí být konec. V Paříží jej čeká ještě několik závodů a jak sám řekl, zpívat českou hymnu na stupních vítězů před tolika lidmi je hustý.