To, že by se mohl v Paříži stát milionářem, šestnáctiletého teenagera vůbec nenapadlo. Plavce z Halže na Tachovsku dokonce překvapila celková výše odměny. Od Národní sportovní agentury by měl dostat 5,4 milionu korun. Tedy, on přímo ne.

„Vyplácení odměn je v řešení mezi Národní sportovní agenturou, Českým svazem plaveckých sportů a rodinou Davida Kratochvíla,“ uvedla Alena Panovská z Národní sportovní agentury.

Student šestiletého gymnázia v Tachově však nepřijde zkrátka. Podle jeho otce zasedne rodinná rada a rozhodne, co s penězi udělat.

„Až se ten frmol po paralympiádě trochu uklidní, tak si na to určitě celá rodina sedneme a popovídáme si o tom. Ale myslím, že už teď je jasné, že peníze poslouží na budoucí Davidův život. Do plnoletosti mu zbývají ještě dva roky. Snažíme se chovat jako zodpovědní rodiče,“ poznamenal.

Pařížská bilance Davida Kratochvíla: 1. místo: 400 metrů volný způsob 2. místo: 100 metrů znak 3. místo: 200 metrů polohový závod 4. místo: 100 metrů motýlek 5. místo: 50 metrů volný způsob 5. místo: 100 metrů prsa

Před cestou do Paříže měl David v hlavě sportovní cíle. „Upřímně, o odměnách jsem nepřemýšlel. Ani když jsem vyhrál, vůbec mě nenapadlo, že jsou za to vlastně nějaké peníze. Ty jsou až jako třešnička na dortu,“ usmíval se teenager.

To potvrzuje i jeho rodič. „Patrně nám to moc lidí neuvěří, ale opravdu tohle je poslední, na co jsme před paralympiádou mysleli. Toužili jsme po pátém místě a v hloubi duše po jednom bronzu. Šlo o to, aby měl kluk aspoň nějakou medaili na krku. A jestli si to někdo zaslouží, tak je to David za svůj pozitivní a optimistický přístup k životu, za tu tréninkovou dřinu, píli, obětavost a oddanost sportu,“ líčil otec.

Jeho syn předvedl v Paříži neskutečné výkony. V rámci paralympijských výsledků českých plavců má však ještě lepší bilancí (2-1-1) z her 2008 v Pekingu Běla Hlaváčková. David však při svém mládí může získávat další medaile. Ostatně na paralympiádě mohl závodit už jako třináctiletý v Tokiu. Místo však tehdy přepustil staršímu parťákovi a za toto gesto byl oceněn Českým klubem fair play.

Rodina auto kupovat nepotřebuje

Peníze by se mohly Davidu Kratochvílovi hodit na přípravu. Laikovi se však může zdát, že plavání nepatří ohledně vybavení mezi drahé sporty… „Ono to tak ale úplně není. Plavání na této vrcholové úrovni je docela drahá záležitost. Jen závodní plavky stojí kolem deseti tisíc korun a já jich na sezonu spotřebuji minimálně pět. Jen v Paříži jsem měl šestery,“ zmínil trojnásobný paralympijský medailista.

Další výdaje jsou spojené s logistikou. „Platíme si vybavení a hodně se také nacestujeme. Davida často vozíme do školy, na tréninky, na závody. Ale největší investice je náš čas. David se bez naší asistence v tréninku i na závodech neobejde, takže je to velmi náročné na kombinaci našeho času se zaměstnáním,“ prohlásil.

„Máme s manželkou dva úvazky a hypotéku, takže je to složitější. Ta odměna je ale Davidova. Rozhodně tím nebudeme umořovat rodinné dluhy nebo něco podobného. Jsou to jeho vydřené peníze,“ pravil jednoznačně.

Víc peněz úspěšným paralympionikům

Nyní rodinu čeká setkání s premiérem a předsedou Národní sportovní agentury. „V pondělí 16. září bychom se měli dozvědět, kde by se odměny měly oficiálně předávat. Ale kdy skutečně dorazí, to nevíme. Ale není to pro nás tak důležité, na našem životě to nic nezmění. David bude dál chodit do školy, my budeme dál chodit do práce,“ konstatoval.

V plánu prý ani nemají, že by si z peněz za cenné kovy mohli koupit automobil. „Auto máme, navíc používáme i sponzorskou Toyotu, kterou David dostal díky Českému paralympijskému týmu za vítězství v anketě o nejlepšího paralympijského sportovce za loňský rok,“ upozornil otec paralympijského hrdiny.

Podle informací od Národní sportovní agentury se dočká finančního ocenění i Kratochvílův realizační tým, který mu v Paříži asistoval, a to za každou získanou medaili. Medailistům bude letos vyplaceno 10,4 milionu korun za olympijské hry a 13,2 milionu za paralympijské hry.