Do povědomí širší společnosti se Hamato poprvé dostal v roce 2014, když byl pozván na exhibici proti dvěma legendám stolního tenisu – dvojnásobný olympijský vítěz Číňan Wang Hao a bývalé světové jedničce Bělorusovi Vladimírovi Samsonovovi. "Neuvěřitelné. Hraje naprosto skvěle,"shodli se oba hráči.

Začátky byly ale velmi složité. Hamato musel vymyslet, jak ideálně uchytit pálku mezi zuby a způsob, jak uvést míček do hry. Jako nejefektivnější varianta se nakonec ukázala metoda nadhozu z prstů na noze.

Letní paralympijské hry v Tokiu jsou již minulostí. Paralympionici podali řadu skvělých výkonů, jedním z největších příběhů her je ale dozajisté již druhá účast stolního tenisty Ibrahima Hamata. Osmačtyřicetiletý Egypťan přišel po tragické nehodě o obě ruce, přesto stolní tenis hraje s pálkou v ústech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.