Po medailovém ceremoniálu zářila štěstím. „Skvělý pocit. Je to ukázka práce, kterou jsem těm třem letům dali, že to jde, že to funguje. A tohle je hezká satisfakce. Škoda, že nedopadlo zlato, ale Shen střílela výborně,“ rozpovídala se.

S čínskou soupeřkou, které podlehla ve finále, už se dobře zná. I před třemi lety ji právě ona zastavila těsně pod nejvyšším stupínkem. „Já jsem jim to vrátila v Novém Městě nad Metují na Světovém poháru, takže mi to zase vrátila,“ připomněla ještě další závod, v němž proti sobě startovaly.

Nechybělo však mnoho a Pultar Musilová mohla vypadnout už v úvodním zápase eliminační části. Turkyni Nil Misirovou porazila až posledním šípem celého čtvrtfinále. „Měla výhodu, že už znala atmosféru. Já jsem navíc neslyšící a nevěděla jsem, jak mi budou reagovat naslouchadla na lidi. A strašně mi pískala a kvůli tomu mi to vyvolalo spasmus, který mi tam hodil jednoho smolného šípa. Ale věděla jsem, že se bojuje do posledního šípu a samozřejmě se do posledního šípu bojovalo,“ popsala boj o semifinále tak, jak jej vnímala ze svého pohledu.

Naslouchadla se snažila přizpůsobit aktuální atmosféře. „Já je upravovala podle prostředí, ale víc už nemůžu. Já bez nich neslyším, neslyšela bych svého trenéra. Já bych je sice mohla vypnout, ale já potom nebudu vědět absolutně, kde ty šípy mám. Já jsem bez nich úplně hluchá,“ přiznala.

Během lukostřeleckého turnaje chvílemi potrápil závodnice i vítr. „Už jsem věděla, jak fouká vítr. Tady je záludný, chvilku fouká, chvíli nefouká. Tak ho musíte přečíst. A já ho naštěstí přečetla správně, Turkyně ne,“ těšilo ji.

V Podkrkonoší to bez větru nemáme

„Já jsem z Podkrkonoší, takže my moc nevětrné tréninky nemáme. Ale tady v aréně se hodně točil, to byl problém. Tyhle podmínky nemáte jak nasimulovat,“ doplnila k povětrnostním podmínkám v aréně u pařížské Invalidovny.

V bitvě o finále nastoupila proti další české reprezentantce. „My jsme si to strašně užívaly. Řikaly jsme, že uvidíme, kdo bude mít větší štěstíčko a bylo to fakt skvělé. Užily jsme si to, že budeme obě střílet o finále,“ vyprávěla o zápase s Terezou Brandtlovou.

Ten byl ozdobou celého paralympijského turnaje. Brandtlové nestačilo k postupu do finále ani skvělých 131 bodů, což by do té doby bohatě dalo na vítězství v každém utkání. Pultar Musilová nastřílela bodů 135, víc zvládla jen její čínská finálová soupeřka v utkání o zlato.

Tomu ještě předcházel zápas o bronzovou medaili. „Když jsme v call roomu, vidíme ten zápas předtím, tak samozřejmě jsem Terku vnímala, je to moje parťačka z týmu, ale zároveň se koncentruju na sebe. Bylo to spíš jedním okem.“

V samotném finále ke zlaté medaili příliš nechybělo. „Moje devítky byly blízko desítek, maximálně do centimetru od čáry, ale bohužel to desítky nebyly. To se tak stane, ale mně to vůbec nevadí,“ radovala se třiatřicetiletá lukostřelkyně ze stříbra.

Podobně jako řadu dalších sportovců, i ji ohromila atmosféra, kterou vytvořili fanoušci. „Moje naslouchadla dostala takovou čočku, že mi doteďka pískají. Ale bylo to skvělé. Děkuju moc českým fanouškům za ohromnou kulisu,“ smekla pomyslný klobouk.