Ne, že by si to ty ostatní nezasloužily, ale boccia a goalball jsou přece jen v rodině paralympijských sportů něčím výjimečné. Jedná se totiž o sporty, které nemají mezi těmi olympijskými své ekvivalenty.

Pro české fanoušky je navíc zajímavé, že v Paříži bude mít Česko v jednom ze zmíněných sportů dva zástupce. Na kurtech budou v boccie bojovat Marcela Čermáková a Adam Peška. Peška bude dokonce obhajovat zlatou medaili z Tokia.

Boccia je pro hráče, kteří jsou kvůli svému postižení na vozíku. Pokud by se měla boccia, zařazená do paralympijského programu roku 1984, přirovnat k jinému sportu, byl by to zřejmě pétanque.

Cílem je umístit kožené míčky, které jsou červené a modré barvy, co nejblíže k míčku bílému (tzv. jack), jehož vhozením do pole hra začíná. Každý hráč má šest míčků na jeden „end“, jednotlivci hrají na čtyři „endy“, družstva na šest. Hrát mohou jednotlivci, páry či týmy se třemi hráči. Hráči jsou rozděleni do čtyř kategorií, BC1 – BC 4. Ve třech z nich hází hráči rukou, v té poslední není sportovec schopen hodu rukou a míče vypouští pomocí rampy.

Pomáhá i rolnička

Goalball hrají sportovci se zrakovým handicapem, přičemž všichni hráči mají během zápasu oči zakryté neprůhlednými klapkami. Na mezinárodním poli smí působit hráči, jejichž schopnost vidět je méně než 10 procent.

Každý tým má šest hráčů, na hřišti v jednu chvíli jsou tři. Smyslem hry je vstřelit co nejvíce gólů. Hráči se pohybují na kolenou a rukou a míč uvádí do pohybu válením. Míč má v sobě rolničku pro snazší orientaci bránících hráčů. Orientaci dopomáhají i pásky natažené na hrací ploše. Hraje se na hřišti o rozměrech 18x9 metrů, gólu družstvo docílí, když trefí kterékoliv místo na kratší straně.

Hru, která si svou paralympijskou premiéru odbyla v roce 1976, hrají zvlášť ženy a muži. Zápasy v boccie i goalballu začínají v Paříži dnes.