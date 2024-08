Poté, co francouzský paralympijský plavec Théo Curin v automobile pokrytém stovkami maskotů pařížské paralympiády vyzpovídal několik svých reprezentačních kolegů, začal samotný ceremoniál.

Ten se nesl v duchu svornosti, ostatně právě na Place de la Concorde, nebol česky náměstí Svornosti, se slavnostní zahájení konalo. Úvod obstaralo tanečně-hudební vystoupení dvou skupin tanečníků, jak těch s postižením, tak zdravých. Upozornilo na paradox společnosti, která si sice nárokuje inkluzivitu, ale mezi lidi s postižením se jí nedaří integrovat. Závěrem zazněla netradiční úprava slavné skladby Non, je ne regrette rien od Edith Piaf.

Pak už po Champs Élysées začaly proudit výpravy paralympioniků, ta česká se dostala na řadu kolem tři čtvrtě na deset večer. Čechy, oděné v bundách podobných trenčkotům, v nichž se při slavnostním zahájení představili olympionici, ale vyrobené speciálně právě pro paralympijské sportovce, přivedla dvojice koulařů Anna Luxová a Aleš Kisý. To vše před zraky českého prezidenta Petra Pavla, který na zahájení přiletěl.

„Jedním slovem skvělý. Čekáme, co přijde. Myslím, že to bude ještě lepší. Je to moje první zkušenost na zahájení, užili jsme si to,“ byla nadšená bezprostředně po prezentaci české výpravy Luxová.

Po několika minutách, kdy se sportovci za zvuků francouzských písní různě mísili na náměstí Svornosti. Pak už přišla řada na krátký film, v němž parasportovci popisovali svoji zkušenost s postižením od potíží s jeho přijetím až po hrdost a nově nalezenou důvěru ve své tělo.

„Dnes začíná nejkrásnější ze všech revolucí. Revoluce paralympijská. Dnes večer jste revolucionáři vy, sportovci. Máte důvěru a pozornost, odvahu a odhodlání a stejně jako oni bojujete za svou věc, která vás přesahuje. Vašimi zbraněmi jsou sportovní výkony, rekordy, sportovní emoce," pronesl ve svém projevu předseda Organizačního výboru olympijských a paralympijských her Tony Estanguet.

„Často jste se setkávali s lidmi, kteří vypočítávali, co vše nemůžete udělat. Dokud jste nevstoupili do sportovního klubu. A ten den jste pochopili, že sport žádná omezení nemá. Že sport vás nikdy nezavře do nějaké škatulky. Nakonec jste se stali velkými šampiony a my máme tu čest, že tu jste dnes s námi," pokračoval.

Vítězství může posunout svět dopředu

„Když vám řekli ne, rozhodli jste se jít dál. Když vám řekli handicap, odpověděli jste výkon. Když vám řekli, že je to nemožné, tak vy jste to udělali. Budeme s vámi prožívat nejkrásnější věci, které sport nabízí. Stejně jako u olympionikům, vaše vítězství vyvolají hrdost v celém národě. Vaše vítězství může posunout svět dopředu." uzavřel Estanguet, zatímco v pozadí během proslovů byli v záběru kamer po celou dobu výrazně vidět členové české výpravy.

Řada přišla i na prezidenta Mezinárodního paralympijského výboru Andrewa Parsonse. „Udělejme ze sportu společenský tmel, který nás propojí. Budeme oslavovat to, co vás odlišuje. Budeme ukazovat, že v odlišnosti je síla, že slouží jako mocná síla dobra," uvedl. „Paralympionici tu nejsou od toho, aby se zúčastnili. Jsou tu, aby vyhrávali, aby překonávali rekordy. Chtějí rovnost a inkluzi pro sebe. A pro miliardu a tři sta milionů s handicapem po celém světě. Paralympijské hry ukážou, že lidé s handicapem mohou dosáhnout nejvyšší úrovně, pokud se podaří odstranit bariéry kolem nich. Je to důkaz, že musíme postoupit dál v inkluzi handicapovaných. Proto doufám, že se 225 let poté, co se náměstí Svornosti stalo centrem francouzské revoluce, stanou jiskrou v zapálení revoluce inkluze.

Po několika dalších vystoupeních pak už přišlo to, na co všichni čekali. Paralympijský oheň si předalo několik dalších členů z paralympijské i olympijské sportovní rodiny, až dospěl k pětici sportovců, Charlesi Antoinu Kouakouovi, Fabienu Lamiraultovi, Alexisi Hanquinquantovi, Nantenin Keitaové a Elodie Lorandiové, kteří společnými silami oheň zažehli.