Obhájce stříbrné medaile z Tokia a majitel paralympijského zlata z Rio de Janeira z roku 2016 neskrýval nadšení. „Kolekce je krásná. Musím říct, že se povedla. Některé věci musí jít samozřejmě na přešití kvůli rukávům nebo délce, ale jinak je to za mě pěkně navržená kolekce.

A to je právě to, co na nové kolekci vítá nejvíce. „Velmi mě potěšilo, že budu konzultovat s panem Černým úpravy. Budu moci za ním jet do ateliérui a bude se snažit mi to co nejvíce ulehčit. Pro mě je to pátá paralympiáda a s tímhle jsem se setkal poprvé. Je to milé překvapení,“ vítá možnost úprav přímo s autorem.

Na které části výbavy se těší Arnošt Petráček nejvíce? „Mám rád tepláky a kraťasy, ty mi sedí parádně. A určitě barvy jsou fajn,“ prozradil. „Nástupovka je fajn. Myslím si, že na těch deset vteřin, co budeme na zahajovacím cerominálu, vynikneme,“ věří.

Nafasovanou výbavu si pochvalují i další plavci. „Mně se kolekce líbí. Těším se na ty nástupové bundy, ty se mi líbily na obrázku víc než ty pláště,“ nemohla se dočkat Agáta Koupilová už před dodáním bund. „Kolekce je za mě pěkná,“ uzavřela.

Paralympijské hry jsou v Paříži na programu od 28. srpna do 8. září. Českou republiku bude reprezentovat 32 sportovců, z toho sedm plavců.