Suchánek byl pochopitelně po vítězném čtvrtfinálovém zápase se Slovákem Peterem Lovašem nadšen. „Krása. Zůstal jsem jediný z naší výpravy, tak mi tam šrotovalo, že se musím hecnout, a vyšlo to. Šel jsem fakt docela nervózní do zápasu, ale nabudily mě dva sety, které jsem vyhrál v koncovce. Pak už jsem zahrál téměř, co jsem chtěl,“ přiznal účastník čtvrtých paralympijských her v řadě nervozitu.

Za úspěchem ho hnala i skupina českých fanoušků, která byla v hale rozhodně slyšet. Nechyběli ani reprezentační kolegové Petr Svatoš a Filip Nacházel. „Je to tak. Lidi vypadnou, jdou fandit, samozřejmě jdeme podpořit, jsme tým. Jde nám i postavení, v uvozovkách, ve společnosti a to, aby ten stolní tenis byl vidět,“ přeje si dvaačtyřicetiletý sportovec.

Řeč přišla i na zmíněný úder, kdy český stolní tenista odehraje míček do výšky a ten, když vše vyjde tak, jak si přeje, spadne přímo za síťku, kde nemá soupeř šanci jej odehrát. „Jsou to hodiny dřiny na ty údery, které jdou krátce za síťku. A taky o tom vzít na sebe tu odvahu, musí to mít přesný odraz, odskok.

Lovaš se Suchánka pokusil několikrát napodobit, ovšem většinou bez úspěchu. „Jemu v posledním setu to dvakrát nevyšlo. Zahrál to o pět centimetrů jinam a už jsem to měl dobře na ruku,“ pochvaloval si český hráč.

Ten si kvůli svému handicapu váže pálku k ruce, což pro něj skýtá oproti některým soupeřům i určitá omezení. „Nemůžu to zahrát z každého balónu. Jak mám přivázanou pálku k ruce, tak to zápěstí pořádně nezatočím. Třeba Polák si tu pálku neváže, tak s ní může hezky hýbat,“ popisoval.

Když mě to nebaví, nemám na tréninku co dělat

Jistota medaile mu do dalšího boje pomůže. „Určitě půjdu s čistší hlavou. Splnil jsem si cíl udělat medaili, i když i tak bych se mohl pochválit, že jsem třeba hrál dobře. Stejně jako jsem jel pro medaili do Tokia, protože jsem věděl, že té světové špičce můžu konkurovat. To není vychloubání, ale člověk by si měl být vědom toho, že je schopen hrát,“ konstatoval Suchánek.

Původně měl nastoupit do čtyřhry. „Měl jsem sem jet na čtyřhru s Martinem Zvolánkem, který nakonec nejel ze zdravotních důvodů,“ připomněl absenci svého reprezentačního parťáka.

„Docela jsem to vítal, že bych se rozehrál. Ale na druhou stranu, já jsem tu od 21. srpna, tak jsem se dával do kupy s fyzioterapeuty. Chodil jsem trénovat. Když jsem potřeboval, dal jsem si dva dny pauzu, abych tady měl chuť hrát. Někteří potřebují makat pořád, ale já si klidně dám dva dny pauzu, aby mě to zase bavilo. Protože když mě to nebaví, nemám na tréninku co dělat,“ byl upřímný.

Faktu, že díky jeho čtvrtfinálovému triumfu mají čeští paralympionici jistotu, že budou minimálně o jednu medaili lepší než olympionici (není zápas o bronz), nepřikládá velkou váhu. „Je mi jedno, jestli jsme úspěšnější, nebo ne. Jsme prostě Česká republika a to je důležité,“ tvrdí.