Půl třetí ráno. Budík začne sice drnčet až za hodinu, ale musí se přece ještě pečlivě vše zkontrolovat. No, snad je vše potřebné v batohu, potažmo v kufru. A pokud možno tam, kde to má být, aby mě znovu jako před lety, tehdy coby devítiletého hošíka, letištní personál nepropichoval očima při nálezu skládacích multifunkčních nůžek v mé ledvince. Ale naštěstí už ledvinku nenosím, tak je to v suchu.

Čtvrt hodiny před pátou už vystupuji před letištěm a mířím do odbavovací haly, kde už čeká hlava naší výpravy. Postupně přibydou další včetně paralympioničky Nasti Vištalové, která jede do Paříže předvést své umění v paradrezuře.

Let proběhl bez problémů. Krásné počasí umožnilo udělat alespoň mobilním telefonem nějaké záběry francouzské metropole. Schválně, jestli na fotce v galerii najdete Eiffelovku. Opravdu tam je, nekecám.

Horší to bylo po přistání. Letadlo dosedlo hladce, jenže stejně hladce jsem o pár chvil později dosedl i já v tunelu směrem do letištní budovy, když jsem úplně nevybral neplánované setkání s kufrem jedné z kolegyň.

Vzít kufry, nechat si zalaminovat akreditace a šup na autobus. Ten nás odveze do sídla organizačního výboru olympiády a paralympiády, kde vyřídíme ještě pár záležitostí, a pak už vzhůru do hotelu.

Ovšem plán je jedna věc, realita věc druhá. Ochotná paní na letišti, která měla naši skupinu na starosti, nám poradila číslo autobusu, kterým se dostaneme do kýženého cíle. Jenže dobrovolníci přítomní na letišti nám vysvětlili, že máme jet jinou linkou. Načež tu původně plánovanou jsme tedy nechali odjet a počkali si další čtvrthodinku na tu správnou.

Více tváří francouzského metra

Tedy údajně správnou. Po dlouhé desítky minut trvající cestě, během které jsme minuli několik olympijských a paralympijských sportovišť, nás řidič vysadil v cílové stanici. Ti, kteří byli v Paříži už na nedávné olympiádě, už však měli jasno. Sídlo organizačního výboru? Tady rozhodně ne.

Naštěstí zastávka správným směrem byla nedaleko, a tak jsme se vydali na další štreku, tentokráte už úspěšnou. Vyřídili jsme, co vyřídit šlo, a vydali jsme se na další cestu MHD, tentokrát její podzemní variantu.

Pařížské metro, to je však kapitola sama pro sebe. Jestliže v Praze máme tři linky, ve francouzské metropoli netroškaří, počítejte rovnou se šestnácti. Ocitnete se tak v bludišti tras, z nichž některé od sebe dělí i několik pater.

Ta mnohdy musíte překonat prostřednictvím schodů, protože co se týče bezbariérovosti, není na tom pařížské metro, jehož první stanice byly otevřeny už v roce 1900, zrovna dobře. Výtahů či plošin je tu poskrovnu, výškový rozdíl mezi úrovní nástupiště a vstupem do vlaku je taky mnohdy několikacentimetrový.

close info Zdroj: Deník/Martin Slabý zoom_in Vlak metra přijíždí do stanice.

Pokud se chcete dostat z místa A do místa B s nutným přestupem, ocitnete se mnohdy v několika různých světech. V jednu chvíli pro vás přijede vlak metra, jenž vypadá, jako by brázdil pařížské koleje už od onoho roku 1900. Místo automatického otevírání dveří tu najdete zatuhlé kličky, které se vám za použití síly a s přispěním určité dávky trpělivosti a štěstí podaří i otevřít, interiér už taky leccos pamatuje. Když pak překonáte desítky schodů, budete si myslet, že snad už nejste v Paříži.

Krásné výhledy za odměnu

Vstoupíte na průhlednými stěnami oddělené nástupiště od kolejiště, dveře po příjezdu vlaku se vám automaticky otevřou. Jenže taky bohužel velmi rychle zavřou, a pokud si myslíte, že se znovu otevřou, když v tu chvíli zrovna stojíte mezi nimi, mýlíte se. Vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži.

Nakonec však i zdánlivě nekonečná cesta (stále v plné polní i se všemi zavazadly) skončila zdárně a my jsme kromě oběda, nějakého malého nákupu a vstřebání několika potřebných informací stihli i poznat krásy Paříže.

Právě včas. Času na to už mnoho nebude. Paralympiáda vypukne zahajovacím ceremoniálem už ve středu večer, další den ráno se pak rozjedou i boje v jednotlivých disciplínách.