Nevidomý David Kratochvíl po prvním úseku motýlkem vedl, i při znaku se stále držel na špici, ale obrátka se mu nepovedla a propadl se na třetí místo. Na prsařské padesátce ani kraulové už ztrátu nesmazal. Vyhrál světový rekordman Rogier Dorsman z Nizozemska před Ukrajincem Danylem Čufarovem.

„Motýl a znak super, to jsem si užil. No a pak se nepovedla obrátka, kdy taťka naťukl moc brzo, takže tam jsem zas zastavil, to mě trošku mrzelo. Prsa úplně nesnáším, ale na kraulu jsem se snažil úplně ze všech sil, a i jsem si do vody trošičku zařval, protože to hrozně bolelo,“ řekl po závodě.

Radost měl Kratochvíl i tak velkou. „Je to boží. V neděli po znakařském závodu si ze srandy říkám: dám ještě bronz z vedlejší disciplíny. Přání se vyplnilo. Jsem ohromně spokojený a šťastný,“ řekl České televizi plavec, závodící v kategorii S11. Na pařížských hrách ho čekají ještě dva starty na 100 metrů prsa a motýlek.

Stolní tenista Suchánek už má dva bronzy z Tokia 2021 a Ria de Janeira 2016. Minimálně další si zajistil čtvrtfinálovou výhrou 3:0 nad Slovákem Peterem Lovasem. Semifinále Suchánka čeká ve středu, případné finále o den později. Zápasy o bronz se nehrají.

„Třesu se štěstím, zase jsem to dokázal, je to krása. Udělal jsem medaili, s tím jsem do Paříže jel. Do semifinále tak můžu jít s čistší hlavou a o finále se poperu,“ uvedl v tiskové zprávě Českého paralympijského výboru.

Česká výprava v Paříži má zatím na kontě šest medailí (1-3-2). S Kratochvílem se o ně postarali v lukostřelbě Šárka Pultar Musilová, David Drahonínský a Tereza Brandtlová. Na minulé paralympiádě v Tokiu získali čeští handicapovaní sportovci osm medailí, z toho dvě zlaté.