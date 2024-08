Paříž znovu ožívá sportovním děním. Olympionici jsou už sice doma, ale francouzská metropole bude od středy patřit paralympionikům. Česko vysílá do dějiště bojovat dvaatřicet sportovců a sportovkyň. Kdy jim bude moci český fanoušek držet palce?

Už ve středu 28. srpna se rozeběhnou XVII paralympijské hry, které za své pojala Paříž. Vše odstartuje zahajovacím ceremoniálem, který se, podobně jako ten olympijský, tentokrát nebude konat na stadionu, ale v ulicích Paříže, konkrétně na Place de la Concorde a na Champs-Élysées.

Českých sportovců s handicapem bude ve Francii dvaatřicet a obhajovat budou osm cenných kovů z Tokia, mimo jiné i dvě zlata. Jedno z nich získal před třemi lety boccista Adam Peška. Rodák z Rohovládovy Bělé zahájí svou cestu za obhajobou boji v základních skupinách 30. srpna. Pokud by prošel až do finále, uvidí ho fanoušci na kurtu v pondělí 2. září v osm hodin večer.

Zlatý byl v Tokiu i lukostřelec David Drahonínský. Ten svůj program rozehraje hned ráno po zahajovacím ceremoniálu 29. srpna. O tři dny později, první zářijový den, pak bude bojovat ve vyřazovací části.

Lukostřelecký stříbro v Tokiu slavila Šárka Pultar Musilová. I ona zahájí svou cestu hned v úvodu paralympiády, do vyřazovací části pak půjde o den dřív než Drahonínský.

Plavec Arnošt Petráček, stříbrný medailista z japonské paralympiády, si na svůj start počká až do 7. září. Obhajovat medaile ale budou i atleti. Aleš Kisý bude o paralympijskou medaili ve vrhu koulí bojovat 1. září po desáté hodině dopolední, Anna Luxová ve stejné disciplíně pak o čtyři dny později.

Bronz před třemi lety získali stolní tenisté Petr Svatoš a Jiří Suchánek. Petr Svatoš tentokrát půjde do týmového mixu společně s Filipem Nacházelem, za stůl se poprvé postaví ve čtvrtek 29. srpna.

Pozornost nejen do bazénu

To však není zdaleka vše. Třeba kromě Arnošta Petráčka má Česko v bazénu i další borce, které bude stát za to sledovat. Mistr světa David Kratochvíl se do vody poprvé ponoří v pátek 30. srpna po půl sedmé večer, napilno bude mít ale i v dalších dnech.

Tentýž den dopoledne zahájí své paralympijské zápolení střelci Tomáš Pešek a Jakub Kosek. Další zajímavý zážitek čeká diváky v paradrezuře. Na tu se, i s Anastasjou Vištálovou a Vladimírem Votřelem v sedle, mohou poprvé těšit v úterý po obědě. Den nato, už v osm hodin ráno, se pro změnu do sedla cyklistického posadí v časovce i čtveřice českých reprezentantů.

Kdy začínají jednotlivé sporty: Většina sportů se rozeběhne už ve čtvrtek 29. srpna (boccia, goalball, lukostřelba, badminton, dráhová cyklistika, plavání, stolní tenis, taekwondo, sportovní střelba, volejbal, basketbal, ragby). Fotbal pro nevidomé: od 1. září

Atletika: od 30. srpna

Kanoistika: od 6. září

Silniční cyklistika: od 4. září

Jezdectví: od 3. září

Judo: od 5. září

Vzpírání: od 4. září

Veslování: od 30. srpna

Triatlon: od 1. září

Šerm: od 3. září

Tenis: od 30. srpna

Kompletní program českých reprezentantů a reprezentantek najdete zde. Paralympijské hry skončí závěrečným ceremoniálem v neděli 8. září večer.