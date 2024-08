Anna Luxová a Aleš Kisý ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení paralympijských her v Paříži.

Atleti Anna Luxová a Aleš Kisý ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení paralympijských her v Paříži, které je na programu už ve středu večer. Dvojice ze sportu s nejpočetnějším českým zastoupením vzešla z hlasování členů české výpravy.

Českou vlajku na zahájení olympijských her nesli před několika týdny Lukáš Krpálek a Marie Horáčková. A dvojice to bude i v případě paralympioniků. Těm vrcholná akce začíná už ve středu večer slavnostním zahájením.

„Je to pro mě obrovská pocta. Přiznám se, že tím, že letos je to už moje šestá paralympiáda a vždycky jsem ve skrytu duše doufal, jestli bych tu vlajku mohl nést, ať už na zahájení nebo na zakončení, je to pro mě malý splněný sen,“ neskrýval radost bronzový koulař z Tokia Aleš Kisý.

Zkušeného sportovce překvapilo, že oba vlajkonoši budou z řad atletů. „Jsem překvapen, že to zůstává v atletice. Je to hezké. Aničku znám roky a myslím si, že si to oba dva opravdu užijeme,“ věří. Koho sám volil, však prozradit nechtěl.

Stejně jako v případě olympiády, i paralympionici tentokrát nebudou mít svůj zahajovací ceremoniál na stadionu, ale v ulicích Paříže. „Moc toho nevím. Jen, že budeme na Champs Élysées,“ dostaly se zatím k českému reprezentantovi jen strohé informace o průběhu ceremoniálu, který se kromě slavné pařížské třídy má konat na Place de la Concorde.

„Mám strach jen o to, že tam bude velké vedro, aby nás to trošičku neskolilo. Ale věřím, že tam bude o nás postaráno, dost pití a jídla, takže se na to hrozně těším,“ připouští určité obavy.

Nervózní nebude

Na ceremoniál se těší i Anna Luxová, která v Paříži obhajuje tokijský bronz z vrhu koulí. „Je to pro mě čest a radost a doufám, že to s Alešem hezky zvládneme a všichni si to užijeme,“ řekla.

Nervozity se neobává. „Já myslím, že nervózní nebudu. Tokio bylo ošizené o atmosféru, takže si to všechno užijeme,“ těší se.

Na otázku, který z ceremoniálů, jež ve své kariéře zažila, se jí líbil nejvíc, měla pohotovou odpověď. „Líbil se mi asi nejvíc Londýn, protože to byla moje první paralympiáda, takže to bylo všechno intenzivní. Ale to samozřejmě neznamená, že tenhle ceremoniál taky nebude krásný,“ uvedla atletka, kterou čeká už čtvrtá paralympiáda.

Slavnostní zahájení začíná v Paříži ve středu v 19:30.