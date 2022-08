Problém na tenise: střevní chřipka na 95. ročníku Pardubické juniorky

Nepříjemné chvilky. Ty zažili především mladí tenisté ale také pořadatelé. Mezi účastníky 95. ročníku Pardubické juniorky se totiž objevila střevní nákaza. Každý ví, že to není nic příjemného a především sportovní výkon tím utrpí obrovské trhliny. To se potvrdilo hned v několika utkáních, kdy nakažení hráči museli své zápasy předem vzdát. Jak to bude dál a je turnaj v ohrožení? Jaké jsou čtvtfinálové výsledky a další zajímavosti najdete níže…

Čtvrtfinálové boje na Pardubické juniorce. | Foto: pořadatelé