Z téměř čtyřiceti dvojic se do finálového rozeskakování probojovalo bezchybnou jízdou šest párů a mezi nimi figuroval také Čech Jakub Štěrba se svým devítiletým hřebcem Warness.

Právě on zahajoval rozeskakování, ve kterém udělal jedinou chybu na předposlední překážce. Výsledkem bylo skvělé páté místo a obrovský aplaus zaplněných tribun v olomouckém Equine Sport Centru.

„Je to pro mě obrovský úspěch, je to nepopsatelné,“ vyprávěl do kamery ČT sport písecký Jakub Štěrba, který za sebou v pořadí nechal i krajany Rudolfa Doležala nebo Ondřeje Zváru.

„Užil jsem si to perfektně. Diváci byli výborní, kůň skákal fantasticky. Vyrobil jsem jednu jezdeckou chybu, stalo se, ale je to fantastický výsledek,“ prohlásil nejlepší domácí závodník, kterému se dařilo během celého pětidenního mítinku na Hané.

ITALSKÁ NADVLÁDA

Své kvality prodal v rozeskakování na kurzu, který přichystal věhlasný italský stavitel parkuru Uliano Vezzani, borec z Apeninského poloostrova Emanuele Camilli s desetiletým valachem Jakko, který se tak stal absolutním vítězem.

Druhé místo brala jeho krajanka Clementina Grossi s koněm Quasimodo R. Smůlu měl na poslední překážce reprezentant Severní Makedonie Luka Založnik, na kterého tak zbylo třetí místo.