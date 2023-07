Sestava veslařek Simona Pašková, Eliška Podrazilová, Barbora Podrazilová a Alžběta Zavadilová vybojovala na mistrovství světa do 23 v bulharském Plovdivu stříbrné medaile.

Párová čtyřka přiveze z Plovdivu stříbro | Foto: Se svolením Český veslařský svaz

Vítězstvím ve čtvrteční opravné jízdě si posádka zajistila místo v sobotním finále A. Po dni volna podaly české závodnice skvělý výkon a nestačily pouze na dominantní Rumunky.

Česká loď se hned od startu držela společně s dalšími třemi na čele startovního pole. Od poloviny trati jela jasně na druhé pozici a v posledních metrech odrazila nástup dotírajících Holanďanek. „Je to naprosto úžasný, není nám sice úplně dobře, ale jsme samozřejmě strašně šťastné,“ popsala těsně za cílem pocity Eliška Podrazilová.

„Bylo to skvělý. Napálily jsme to od začátku, pak nám sice trochu došlo, ale byly jsme schopné zase zrychlit, takže dobrý… Máme to! Myslím, že to bylo nejlepší dráhové tempo, co jsme kdy jely. Závod jsme si pohlídaly,“ doplnila parťačku Simona Pašková, strokyně párové čtyřky.