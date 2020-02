„Zranění kotníku je v basketbale nejčastější. Může za to neustálé skákání a dopadání. Navíc se člověk při zakončování dívá nahoru a nemá čas sledovat, co se děje pod ním. Takže je to hned,“ poukazuje Auda. Z francouzského Bouzalacu přijel natěšený na kamarády. Je o něm známo, že nevynechá jediný reprezentační sraz. V rozletu ho ale zastavil hned první trénink.

„Hráli jsme pět na pět. Zakončoval jsem zpod koše, a jak jsem dopadal na zem, nešťastně jsem šlápl Vencovi Bujnochovi na nohu a zvrtl si pravý kotník,“ popisuje český pivot krušnou chvíli.

První diagnóza nebyla příznivá. Zdálo se, že si ani v jednom utkání prvního kvalifikačního okna nezahraje. „Jednalo se o středně těžký oboustranný výron. Doba léčby je obvykle deset dní,“ vysvětluje fyzioterapeut národního týmu Jiří Šmíd. Proti Dánsku Auda hrát nesměl. Přišel tak o první vystoupení „čínského zázraku“ před domácím publikem.

„Samozřejmě mě mrzí, že jsem nemohl nastoupit. Nicméně zranění ke sportu patří. Je to něco, co člověk neovlivní, ač se snaží tomu předejít. Navíc jsme hráli doma v Pardubicích, kam to není z Brna tak daleko jako do Prahy. Měli totiž dorazit rodiče a další známí. Jenže jsem nehrál, tak nepřijeli, což mě mrzí také,“ lituje nejvyšší český hráč (208 cm) v současném týmu.

Jen z lavičky sledoval, jak jeho mladší spoluhráči na postu pivota svádějí boje s těžkotonážními podkošovými hráči soupeře. Jeho svaly a výška by se českému týmu hodily více než kdy jindy. „Ruce mě trochu svrběly. Na druhou stranu jsem se snažil si zápas užít v roli diváka. Je velký rozdíl, když člověk hraje, nebo se na tu hru jen dívá,“ říká Auda.

Okamžité rozhýbání

V tu dobu už byl jeho kotník rozhýbáván, tak aby mohl co nejdřív začít trénovat. Auda s reprezentací odcestoval do Litvy bez jediného tréninku. Pouze v sobotu, den před odletem, se snažil hýbat trochu rychleji. „Stav kotníku se zlepšil. Ale prováděl jsem jen poziční cviky jako různé změny směru. Necítil jsem žádnou bolest,“ popsal.

První trénink ve Vilniusu byl zásadní pro konečný verdikt. A po něm ohlásil do pléna pozitivní zprávu. Nastoupí! „Uvidíme ale, na jak dlouho. Přece jenom trénink a zápas jsou dvě odlišné věci. Lehký limit tam je. Vždy po každém zranění trvá, než se člověk vrátí. S kotníkem je to na několik týdnů,“ tvrdil Auda.

Na palubovce včera večer nakonec strávil skoro sedmnáct minut a zaznamenal velmi solidních šestnáct bodů. Jen rozjetý Vojtěch Hruban byl na české straně lepším střelcem. Obvyklých deset dní se v léčbě zraněného kotníku nakonec smrsklo na polovinu. Auda se vykřesal z nejhoršího. Na druhou stranu v létě čeká Lvy olympijská kvalifikace. Neriskuje rozsáhlejší zranění?

„Kanada je ještě daleko. Nemyslím si, že to finální rozhodnutí tím je ovlivněno. Pro mě jsou teď důležité další zápasy ve Francii. Dělám všechno pro to, abych mohl být na všechny stoprocentně připraven. A pak pochopitelně jít do té kvalifikace na olympiádu,“ podotýká opora nároďáku Auda.

Češi dlouho vzdorovali domácí Litvě

Tři čtvrtiny pohádka a pak horor. Čeští basketbalisté se včera večer ve Vilniusu střetli s největším favoritem své základní skupiny v kvalifikaci mistrovství Evropy. Tým trenéra Ronena Ginzburga držel s domácí Litvou dlouho krok, v některých fázích dokonce vedl. Rozhodla až čtvrtá čtvrtina. Češi úplně vypadli z role a domácí se jim vzdálili na třináct bodů. Litva se dostala do takového laufu, že už ji bylo nemožné zastavit. Nakonec vyhrála 97:89. Česko má ovšem jako spolupořadatel účast na Euru jistou.