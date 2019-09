Turci zahodili obrovskou šanci porazit USA, mohlo by se jim to v utkání s vámi vymstít?

Každopádně to neudělali úplně nejlíp. Ke konci měli velkou šanci dostat se do vedení. Po zápase ztraceném tímto způsobem u nich určitě nepanuje dobrá nálada. Pro nás je to ale jedině pozitivní a můžeme z toho těžit.

Napadlo by vás, že Turecko bude kousat?

Čekal jsem vyrovnaný zápas, ale že takhle, tak to jsem netušil. Spíše jsem předpokládal, že Amerika půjde do kontrovatelné koncovky. Turecko však kladlo obrovský odpor a mělo prakticky navrch do posledních vteřin. Mohlo to skončit jakkoli.

Čím Američany překvapili?

Jednak zónovou obranou. Američané na to nejsou zvyklí. Nevím kolik a jestli nějaký tým hraje v NBA zónu. Turci ale hráli dobře i v útoku. Stříleli úspěšně z dálky. Na obou polovinách palubovky hráli výborně. V některých momentech to vypadalo, že Američani nejsou vůbec připraveni.

Je ve vašich silách a možnostech Turecko zdolat?

Určitě. Turecko je silný soupeř a jeho zápas s Amerikou to jenom potvrdil. Jsme ale na delším turnaji a tam se občas dějí věci. Stačí se podívat na některé výsledky v dalších skupinách. Třeba Německo jako favorit podlehl Dominikánské republice. Je to otevřené, navíc na Turky může padnout deka. A nemusí se stoprocentně psychicky připravit. V tom je naše velká šance.

Je přesně tohle ten případ, že silný celek nemůžete porážet pravidelně, ale občas ho nachytat?

Přesně tak. Pořád je to basketbal a ve výsledku se může se tát cokoli. Týmu to nemusí padat. Kdyby například hráli Turci s Američany znovu, tak by možná prohráli o dvacet. Do utkání s nimi šli ale dobře naladěni po výhře nad Japonskem a proti USA neměli co ztratit. Trefili pár dobrých střel, chytili se. Dostali se do laufu, a to se vám hraje hned lépe.

Sedí vám role, kdy nejste favority?

Myslím, že ano. Když je tam ten moment možného překvapení, tak to favorité nemusí ustát. Uvažují o jednoduchém zápasu a soupeře podcení. Outsider vycítí šanci a jde do toho naplno. A pak už se ten silnější tým, nemusí do zápasu dostat.

Zdá se, že čínští fanoušci fandí outsiderům. Mohou vám vytvořit domácí prostředí?

Na to nesázíme. V obou dvou zápasech jsme vnímali fakt, že domácí diváci fandí dobrému basketbalu. Nefandili vyloženě jenom Americe. A jak se vyvíjejí utkání, tak projevují emoce týmům, které se mohou postarat o senzaci.

Na vaší pozici hraje v obráceném gardu Iliyasova. Na šampionátu má zatím průměr přes dvacet bodů na zápas. Vnímáte z jeho strany nebezpečí?

Dva zápasy hrál výborně. Trefil i několik těžkých střel. I z dálky. Já s ním mám zkušenost, když jsme proti Turecku hráli vloni Německu přípravu. Sehráli jsme s nimi dobrý zápas. Není to jenom on. Mají v kádru další hráče z NBA. Přesto si myslím, že s nimi můžeme držet krok.

Mohou turečtí basketbalisté doplatit na pověstnou balkánskou labilitu?

Nedokážu posoudit, jestli platí také pro ně jako celek. Je to spíše individuální záležitost. Uvidíme v utkání. Jestli jim Amerika pochroumala sebevědomí, nebo jestli jim nešťastná prohra dodá energii. Spíše mám dojem, že budou zklamaní. Dali do utkání hodně fyzických sil a stalo je to hodně psychického vypětí.

Asi byla sebevražda pustit se s nimi do střeleckých dostihů. Vsadíte znovu na obranu?

Bude záležet na trenérovi, ale spíš budeme vycházet z dobré obrany. Pokusíme se vyrážet do rychlých protiútoků. A hrát rychlý basket jako takový. Abychom dosáhli nějakých jednoduchých košů. Když to nebude vycházet, musíme je přechytračit postupným útokem. Nevím, jestli se je nepokusíme zaskočit zónou.

Jenže Američané vás pustili maximálně do dvou útoků.

Američané jsou atletičtější hráči. Rychlí, dynamičtí. Proti takovým týmům je velmi těžké hrát rychlý protiútok. S Tureckem by se nám to mohlo dařit víc.

Japoncům jste chytali jen Hačimuru, teď se budete muset mít na pozoru před celou pěticí.

Většinou se snažíme v obraně, aby to nebylo jeden na jednoho. Abychom si navzájem pomáhali. To je určitě základ obrany.

Největším odborníkem na turecký basketbal je Jan Veselý. Je s ním tým v kontaktu a využívá jeho rad?

Nevím, jestli je Honza v kontaktu s vedením nebo s trenéry, aby jim předal informace, které by nám pomohly. Zatím jsem o tom nic neslyšel.