Jeden z největších zápasů historie česko-slovenského MMA? Po výhře nad Karlosem Vémolou vyzval Patrik Kincl slovenskou legendu bojových sportů Attilu Végha, který nabídku přímo neodmitl. Věci se daly do pohybu a Kincl se s odstupem času vyjádřil k celé situaci s chladnější hlavou.

MMA bojovník Patrik Kincl. | Foto: Se svolením Štěpán Černý/Oktagon MMA

Lehce přes měsíc uplynulo od výhry na body Patrika Kincla nad Karlosem Vémolou, na turnaji Oktagon 43 v pražské O2 areně, po které rodák z Hradce Králové došel k obhajobě pásu šampiona střední váhy. Aktuálně třiatřicetiletý zápasník se ještě během pozápasového rozhovoru v kleci rozhodl vyzvat Attilu Végha. Slovenská legenda neváhala do oktagonu přijít a Kinclovu hozenou rukavici přímo neodmítla.

Bitva s Vémolou? Kincl odsoudil vtípky fanoušků na účet rivala, vyzval Végha

„Takové kouzlo okamžiku,“ vyjádřil se k inkriminovanému momentu na sociálních sítích Kincl.

Od té doby se ale spousta věcí změnila. Végh má totiž na konci roku domluvený souboj s Karlosem Vémolou. Vzájemný duel navíc sedmatřicetiletý Slovák potvrdil, čímž defakto smetl souboj s Kinclem v nejbližší době ze stolu.

V boxu vyhrál Végh

Kincl se s Véghem už jednou utkal, šlo ale o utkání v boxu pod organizací Fight Night Challenge. Ve vzájemném zápasu, který Kincl vzal na poslední chvíli, nakonec vyhrál jasně 3:0 na body slovenský bojovník.

Zdroj: Youtube

Duel dvou elitních MMA zápasníků neplánuje v nejbližší době ani organizace Oktagon v čele s promotérem Ondřejem Novotným. Ten totiž oznámil, že Kincla čeká v obhajobě o titul střední váhy vítěz souboje Robert Bryczek - Samuel Krištofič, jenž se uskuteční na konci července na kultovním turnaji na pražské Štvanici.

„Jen mě tak napadlo, že bych jim ten zápas s Attilou zachránil, když jsem OKTAGONu zkazil plány. Není to zápas, za kterým bych se hnal a musel ho mít, ale když by přišla nabídka, tak bych do toho asi šel. Zajímavá výzva by to byla,“ bilancuje Kincl.