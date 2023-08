Po zápase s Karlosem Vémolou, ve kterém získal bojovník Patrik Kincl titul šampiona střední váhy organizace Oktagon MMA, měl být dalším soupeřem rodáka z Hradce Králové Robert Bryczek. Polský bijec ale nakonec přijal hozenou rukavici elitní organizace UFC, a tak se řeší, s kým se Kincl v nejbližší době střetne.

Patrik Kincl. | Foto: se svolením Štěpána Černého/Oktagon MMA

Byl to souboj, který nejvíce zvedl ze židle fanoušky bojových sportů na kultovním turnaji organizace Oktagon MMA na Štvanici. Polský zápasník Robert Bryczek ukončil hned v prvním kole Samuela Krištofiče, a stal se tak právoplatným vyzyvatelem Patrika Kincla v souboji o pás šampiona střední váhy.

Zdroj: Youtube

Věci se ale daly do pohybu. Bryczek kývl na volání elitní organizace UFC a Kincl byl rázem bez soupeře. „Zdá se, že můj fight s Bryczekem je ze hry. Nemá smysl se v tom nějak extra vrtat. Lidsky mu to přeju, je fajn si plnit sny. Je to čerstvá informace, takže ještě netuším, kdo Poláka nahradí. Někdo se hlásí?“ zeptal se Kincl na svém instagramovém profilu.

Po bitvě s Karlosem Vémolou, kterou Kincl vyhrál na body, byl pro čtyřiatřicetiletého bojovníka právě Bryzcek tím pravým soupeřem – velmi nebezpečný protivník, který má na svém kontě několik tvrdých ukončení před časovým limitem.

Nejistota okolo dalšího soupeře

„Po Karlovi jsem se bál, že spadne motivace, ale Bryczek na mě udělal na Štvanici dojem, tak mě to nabudilo a teď je všechno zase jinak. Pořád je ale dost času, horší by bylo, kdyby tohle přišlo dva týdny před zápasem. Teď budu v nejistotě, kdo tam bude, koho OKTAGON sežene,“ pokračoval Kincl.

Fanoušci tak začali spekulovat o možné náhradě. V úvahu logicky přichází Karlos Vémola, který má s Kinclem jednu výhru a aktuální porážku. Sám šampion střední váhy ale završení trilogie v současné době odmítl.

„Karel nemá co více předvést proti našemu poslednímu zápasu. Porazil jsem ho asi v mojí nejhorší zápasový formě za poslední dobu. On se po tomhle zápase rozhodl jít o váhu výš, aby už na mě nenarazil, takže si nemyslím, že je to reálná věc,“ dodal rodák z Hradce Králové.