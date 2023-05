Dlouho očekávaný MMA zápas je za rohem. Karlos „Terminátor“ Vémola vyzve na sobotním turnaji Oktagon 43 v boji o pás šampiona střední váhy aktuálního držitele Patrika Kincla, který se těsně před velkým duelem přiznal, že ho postihlo nepříjemné zranění.

Patrik Kincl v zápase s Karlosem Vémolou. | Foto: Profimedia

Dříve byli přátelé, před necelými pěti roky však jejich vztah výrazně ovlivnil vzájemný zápas - Karlos Vémola tehdy porazil Patrika Kincla po tříkolové bitvě na body. Už před zápasem mezi rivaly vznikla hluboká nenávist, oba zápasníci měli ty nejvyšší kariérní cíle a stáli si v cestě o tehdy možná i nejlepšího zápasníka v Česku.

Zdroj: Youtube

Kincl dlouho toužil po odvetě, které se dočkal až po dlouhých pěti letech. Přestup před rokem do organizace Oktagon znamenal jediné - získat pás šampiona střední váhy a donutit Vémolu k odvetě. A to se také povedlo.

Ruka nateklá jako balon

Rodák z Hradce Králové, který zápasil i v populární polské organizaci KSW, ale před zápasem řeší nepříjemný zdravotní problém.

„Jak už to tak bývá, tak ani teď se mi v závěru nevyhnuly komplikace. Tentokrát jsem si něco udělal s druhou rukou. Už se to maličko zlepšuje, ale ve středu byla nateklá jak balon. Nevím o tom, že bych se do toho trefil. Vypadá to spíš na zánět. Tak nějak to tedy ladíme. Nedělám si z toho však vrásky. Nebo ne moc velké,“ říká Kincl ve zveřejněném videu.

Zdravotní problémy ale třiatřicetiletého bojovníka neodradí od toho, aby nastoupil do tolik vytoužené odvety. „Do zápasu půjdu. Pro mě je nyní důležité, abych to udržel lokálně, aby se to nerozjelo do celého těla. Samozřejmě nemůžu mít antibiotika, protože by mi rozhodily mikrobiom, shazování a hlavně to následné nabírání,“ přemítá šampion střední váhy.

Vémola je typickým zápasníkem, který své duely přenáší na zem. „Může mě trefit, ale s tím boxem, jaký má? Kdyby mě sundal, tak to je na ukončení kariéry. Nebo kdyby mě trefil highkickem či naskočeným kolenem,“ rýpl si na závěr Kincl.