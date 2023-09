Situace okolo dalšího zápasu českého bojovníka Patrika Kincla se zamotává. Šampion střední váhy organizace Oktagon MMA měl naplánovaný duel s Robertem Bryczekem. K očekávanému střetu s polským bijcem ale nakonec nedojde, Bryczek totiž neodolal vábení elitní organizace UFC. Aktuálně jsou pro Kincla ve hře dva reální soupeři.

Patrik Kincl. | Foto: Se svolením Štěpán Černý/Oktagon MMA

Po bitvě s Karlosem Vémolou, kterou vyhrál na body, čeká Patrik Kincl netrpělivě na dalšího soupeře. Termín bitvy? Pravděpodobně na konci letošního roku v pražské O2 Areně. Jméno soupeře? Zatím nejasné.

O titulový zápas střední váhy organizace Oktagon se proti Kinclovi přihlásil slovenský bojovník Vlasto Čepo, kterého mají fanoušci v oblibě díky svému divokému stylu. Do hry o velký duel se po turnaji ve Frankfurtu vložilo další jméno – Němec Kerim Engizek.

Zdroj: Youtube

„Viděl jsem ho. Těžko soudit, nastupoval po roce, z mého pohledu měl o úroveň slabšího soupeře, takže se předvedl, ale musím říct, že to povolení a kontr, to bylo jako parádní. Oko má na svém místě,“ zhodnotil dvaatřicetiletého bojovníka Patrik Kincl.

Zápas s Materlou padl

„Řekl si o to. Celá střední divize v OKTAGONu mlčí. Nikdo si neřekne o titul, nevím, jestli se mnou nikdo nechce jít. Když si někdo řekne a předvede výkon, tak by se měl brát v potaz. Je to ve finále škoda pro OKTAGON, protože pak je žebříček k ničemu, když borci nechtějí zápasit o titul. Bude muset třeba nastoupit někdo mimo žebříček,“ hodnotí Kincl.

Srbsku roste další král. S Djokerem mě ale nesrovnávejte, říká přemožitel Kozmy

Ve hře byl i Polák Michal Materla, o němž se spekulovalo, že může zápasit i s Karlosem Vémolou, ze zajímavého zápasu ale kvůli zranění sešlo. „Bavili jsme se o tom s Ondrou Novotným a řekl mi, že Materla je dlouhodobě zraněný,“ dodal rodák z Hradce Králové.

Pro promotéra organizace Oktagon MMA Ondřeje Novotného jde s ohledem na Engiczekovu výzvu o příjemné starosti. „Kerim poslal jasný vzkaz a Čepo má před sebou zápas v Bratislavě. Navíc tu máme ještě jedno jméno, které se hlásí o šanci. Musíme si sednout a probrat to. Jsem však samozřejmě rád, že mám na výběr možností, se kterými můžu pracovat,“ říká Novotný.