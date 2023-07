Český zápasník Karlos Vémola zná svého dalšího soupeře, kterého potká na turnaji na Štvanici pod hlavičkou organizace Oktagon MMA. Bude jím české bojové scéně pramálo známý Argentinec Lucas Alsina. K výběru soupeře se vyjádřil Vémolův rival Patrik Kincl, který přispěchal s kritikou.

Patrik Kincl nešetří kritikou na svého rivala Karlose Vémolu. | Foto: Se svolením Štěpán Černý/Oktagon MMA

„Když už je to taková příležitost, tak si myslím, že se tam chystá mega zápas evropského a možná i světového formátu. Bude to zatím dosavadně nejtěžší soupeř mojí kariéry a největší zápas mé kariéry, takže si myslím, že se fanoušci mají hodně na co těšit,“ lákal Karlos Vémola na svůj další zápas, který se uskuteční v sobotu 29. července na pražské Štvanici.

Realita je ale nakonec velmi odlišná. Rodák z Olomouce totiž nakonec vyzve ve váze do 91 kilogramů argentinského bojovníka Lucase Alsinu, jenž má na svém kontě jedenáct výher a čtyři porážky. 191 centimetrů vysoký bijec navíc v posledním zápase, který se uskutečnil v loňském roce, padl.

„Tak promoval se nejtěžší soupeř kariéry. Proto mi to vadí. Proč se neřeklo narovinu, že Karel půjde s dalším pytlem, páč nechce nějako normálního soupeře (alespoň z druhé stovky žebříčku). Ozval se například Haratyk od Artnox, ale nějak se druhá strana odmlčela,“ rýpl si na Instagramu do svého rivala Patrik Kincl, jenž Vémolu porazil ve vzájemném duelu v květnu.

Překvapivé jméno

V posledních dnech se nejvíce spekulovalo o tom, že Vémolu vyzve jeden z polské dvojice Michal Materla či Rafal Haratyk, promotér Oktagonu Ondřej Novotný ale oznámil pro českou scénu bojových sportů velmi překvapivé jméno.

„Lidi mi píšou, že to je slabý soupeř. Popravdě nevím, ještě jsem se na něj vůbec nedíval. Jenom chci Oktagonu poděkovat za to, že mi soupeře sehnali, protože se říká, že je to možná poslední Štvanice. Pro mě je to určitě poslední Štvanice. Jsem rád, že můžu nastoupit,“ vyjádřil se ke svému soupeři Vémola.

Vzájemný duel by českému zápasníkovi mohl sedět. Alsina je totiž ryzí postojář, což Vémolovi tradičně vyhovuje – své soupeře pak stahuje na zem, kde je po škrcení donutí vzdát.