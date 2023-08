Velmi těžký zápas čeká v říjnu zápasníka Karlose Vémolu. Rodák z Olomouce totiž bude hájit titul polotěžké váhy MMA organizace Oktagon proti Pavolovi Langerovi, jenž je ve skvělé formě. Názor na očekávaný duel přinesl i Vémolův velký rival Patrik Kincl.

Patrik Kincl. | Foto: Se svolením Štěpán Černý/Oktagon MMA

Po prohře s Patrikem Kinclem si připsal Karlos Vémola ''povinnou výhru'' na body s Argentincem Lucasem Alsinou, tu ale na kultovním turnaji na Štvanici doprovázel pískot fanoušků, kteří čekali atraktivnější podívanou.

V dalším souboji Vémolu čeká ale o poznání těžší oříšek. Slovenský bijec Pavol Langer, který se po povedené sérii výher stal titulovým vyzyvatelem osmatřicetiletého zápasníka.

„Škoda, že jsem nestihl kurz 2,94. I za své peníze to pošlu na Pavola Langera. Pokud totiž Karel nastoupí v takové formě jako v posledním zápase, tak na pět kol mu s Langerem moc šancí nedávám. Já jsem se s Langerem potkal v OFA gymu, když jsem byl v přípravě na původní prosincový zápas, a musím říct, že to není nic příjemného,“řekl Kincl v podcastu MMA Letem Světem názor na titulový duel polotěžké váhy.

Kincl čeká opakování scénáře

Mezi Kinclem a Vémolou neustále probíhají slovní provokace, stejně tomu bylo i ohledně zápasu s Langerem.

„Vidím tam hodně podobný scénář, jako byl Vémola vs Matavao v Liberci. Tam to také nebyl úplně přesvědčivý výkon. Samozřejmě vyhrál před limitem, ale sežral tam několik bomb. Trochu mi to připomíná, že se to opakuje. Nepřesvědčivý výkon na Štvanici a teď má jít do těžkého zápasu s Langerem na pět kol obhájit titul,“ připomněl rodák z Hradce Králové poslední zápasy Vémoly.

Říjnový zápas v Bratislavě tak bude pro fanoušky velkým lákadlem, jednou z hlavních otázek bude to, jak se Vémola popasuje v poslední době s upadající výkonností.

„Karel tam není zvyklý zápasit, ale co mě překvapilo, tak to byly takový ty dětský rány, že mi přišlo, že mu došla hrozně šťáva. Já jsem na to vlastně koukal z první řady, takže to mě zaskočilo, že neměl šťávu na to, aby tam rozjel nějaký tvrdší ground and pound i ze zad a pokusil se vstávat. Takže překvapení to bylo. Je to jedno s druhým. Myslím si, že má v hlavě stále náš společný zápas, to asi nepřidá extra motivaci do trénování a to vysoké zápasové tempo taky ne. Hned se takhle vracet,“ dodává Kincl.