Ve svých letech sice patříte k nejmladším hráčům týmu, ale velkou akci jste si již vyzkoušel. Necítíte se proto trochu už jako mazák? Jako mazák si vůbec nepřipadám. Na minulý šampionát jsem se dostal jen kvůli zranění Matěje Klímy a moc jsem tam toho neodehrál. Bylo to spíš proto, abych se rozkoukal a osahal si vrcholnou akci. Tady jsem na mistrovství už od začátku, proti Španělům jsem se dostal i do hry, ale stále spíš sbírám zkušenosti. Na mazáka bych se určitě nepasoval.

I tak si držíte na kontinentálním šampionátu solidní bilanci. Čtyři odehrané zápasy, čtyři góly.

Špatná bilance to není, ale máme tady zkušenější hráče, kteří hrají před náma. Já se snažím co nejlépe využít čas, který na hřišti dostanu. Ať je to minuta, deset, nebo dvacet. Chci být v ten konkrétní moment co nejvíce platný týmu.

Na našem cíli se nic nemění. Máme výborně poskládaný tým, pochvaluje si Hrstka

Na minulém šampionátu měl český tým papírově hratelnější skupinu (Rakousko, Severní Makedonie, Ukrajia - pozn. aut.), než je tomu letos. V Bratislavě jsou vašimi konkurenty zvučnější celky. Jak podle vás dopadlo porovnání se Španělskem?

Španělsko je obhájce titulu, opravdu top tým. Do zápasu jsme šli s tím, že nemůžeme nic ztratit. Jak se říká, oni museli, my jsme mohli překvapit. Rozhodně jsme ale nenastupovali na plac s tím, že jdeme ten zápas odevzdat a nechat jim něco zadarmo. Nakonec, kdybychom lépe zvládli některé pasáže utkání, jsme mohli být veselejším týmem my.

Co rozhodlo o těsné porážce?

Technické ztráty. Hlavně na začátku utkání nám hodně ublížily. Soupeř má ohromně zkušený mančaft, který toho dokázal využít.

Ve druhém utkání skupiny vás čeká Bosna a Hercegovina. Typologicky jiný soupeř, papírově jste spíš favority vy. Jak zvládnout tuto odlišnou roli?

Španělsko je určitě papírově silnější než Bosna. Ale na mistrovství chce každý předvádět ty nejlepší výkony. Rozhodně se nechceme po prvním zápase plácat po ramenou a říkat, že jsme teď jasnými favority. To určitě ne. Do zápasu půjdeme s čistou hlavou, pokorně, budeme bojovat o každý kousek hřiště a uvidíme, co těch šedesát minut přinese.

Měli jsme Španěly na lopatě. Jsem naštvaný, že jsme to nezvládli, litoval Mrkva

V nedávné minulosti jste se sešel na jedné reprezentační akci i s mladším bratrem Jonášem. Ten ale nyní v nominaci chybí. Jste spolu během turnaje v kontaku a probíráte aktuální věci?

Jasně, v kontaktu jsme stále. On měl docela smůlu v tom, že když přišel trenér Trtík, brácha se zrovna trápil se zraněním. Je to škoda, že jsme se tady znovu nepotkali. Navíc nyní se sestava hodně ustálila, takže možná také proto tady není.

Prozradíte, jaké změny přinesl nový trenér Rastislav Trtík?

Trenér Trtík je velký motivátor, hecíř, pod kterým se všichni doslova rveme. Tím nechci říct, že před tím bychom nebojovali. Ale jak si fanoušci jistě všimli, on je takový čertík v krabičce. To je asi taková nejvýraznější změna.